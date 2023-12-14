Tradisi Merajut Dulu Identik dengan Orang Tua, Kini Digandrungi Anak Muda

MERAJUT merupakan aktivitas yang identik dengan nenek-nenek atau wanita lanjut usia. Biasanya di masa tuanya, mereka merajut dan menghasilkan sebuah barang yang menggemaskan.

Namun kini merajut mulai diminati oleh anak muda lho, khususnya para Gen Z. Hal itu disampaikan oleh salah satu pemilik brand Kyomi Craft, Siti Holisoh.

"Sekarang trennya berubah, biasanya kita juga buka kelas ngerajut dan pesertanya banyak anak muda yang belum menikah," ujar Siti kepada MNC Portal Indonesia di iNews Tower, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (14/12/2023).

Ia mengatakan tren tersebut berubah sejak pandemi. Hal itu juga dia rasakan dan akhirnya menjadikan hobi merajut menjadi sebuah bisnis.

