HOME WOMEN TRAVEL

Ada Kereta Cepat Whoosh, Sandiaga : Jawa Barat Destinasi Favorit Libur Nataru

Khansa Azzyati Qisthina , Jurnalis-Kamis, 14 Desember 2023 |21:27 WIB
Ada Kereta Cepat Whoosh, Sandiaga : Jawa Barat Destinasi Favorit Libur Nataru
Menparekraf Sandiaga Uno dan Wamenparekraf Angela Tanoesoedibjo menjajal Whoosh saat ke Bandung. (Foto: Kemenparekraf)
A
A
A

JAWA Barat jadi destinasi wisata favorit saat libur Natal dan Tahun Baru 2024, terlebih dengan adanya Kereta Cepat Indonesia Cina (KCIC) Whoosh yang makin memperpendek jarak antara Jakarta-Bandung.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno mengajak pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif di Kabupaten Bandung Barat (KBB) harus dapat memaksimalkan peluang dari meningkatnya kunjungan wisatawan menyusul hadirnya layanan aksesibilitas Whoosh.

Berdasarkan laporan dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jawa Barat, kunjungan wisatawan ke Jawa Barat meningkat secara signifikan setelah hadirnya kereta cepat.

"Terlebih saat libur Nataru, Jawa Barat menjadi destinasi favorit untuk wisatawan di mana diperkirakan total pergerakan wisatawan nusantara saat libur nataru mencapai 107 juta pergerakan,” ujar Sandiaga saat menjadi pembicara kunci di acara 'Pelatihan Membangun Bisnis Kreatif dari Nol Menjadi Besar' di Ambrogio Patisserie Kota Baru Parahyangan Bumi Palangkawati, Padalarang, Bandung Barat, Kamis (14/12/2023).

 BACA JUGA:

Bandung Barat dengan ragam daya tarik wisata dan juga ekonomi kreatif harus dapat mengambil peluang dengan terus melakukan inovasi, adaptasi, dan kolaborasi dengan fokus pada hadirnya pariwisata hijau.

Halaman:
1 2
      
