HOME WOMEN TRAVEL

Pernah Dinyatakan Punah, Populasi Baru Kijang Bertanduk Pedang Kembali Terbentuk

Kiki Oktaliani , Jurnalis-Kamis, 14 Desember 2023 |20:50 WIB
Pernah Dinyatakan Punah, Populasi Baru Kijang Bertanduk Pedang Kembali Terbentuk
Kijang bertanduk pedang atau oryx dammah. (Foto: Wikimedia Commons)
KIJANG bertanduk pedang atau Oryx dammah yang pernah dinyatakan punah di alam liar 23 tahun lalu, kini mulai terbentuk populasi baru satwa itu lewat konservasi yang berhasil dilakukan di Cagar Alam Fauna Ouadi Rime-Ouadi Achim di Chad, Afrika. Ada lebih 500 anak kijang itu lahir di sana.

Dengan adanya kembali populasi Oryx dammah, maka kijang bertandung pedang yang sebelumnya dinyatakan punah kini statusnya diturunkan jadi satwa terancam punah.

Berbagai organisasi dari seluruh dunia bekerja sama dalam proyek konservasi Oryx dammah, termasuk Badan Lingkungan Hidup Abu Dhabi (EAD) dan lembaga konservasi Zoological Society of London (ZSL).

Pelepasliaran kembali hewan-hewan tersebut juga dipandang baik bagi lingkungan. Kijang bertanduk pedang juga disebut kijang Sahara, pernah tersebar luas di Afrika Utara, namun sejak 1980-an jumlahnya terus menyusut akibat perburuan untuk diambil tanduk dan dagingnya.

Telusuri berita women lainnya
