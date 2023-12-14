Bandara Ditutup karena Serangan Topan Jasper, Sejumlah Penerbangan Terhenti

BANDARA Cairns di Queensland, Australia ditutup sementara operasionalnya karena topan tropis jasper yang melanda wilayah itu. Penutupan yang dilakukan sejak Rabu sore kemarin mengakibatkan penerbangan dari dan ke bandara itu terhenti.

Biro Meteorologi setempat telah memperingatkan dampak hujan deras dan badai yang merusak masih mungkin terjadi.

News.com.au melaporkan, Kamis (14/12/2023), bandara tersebut mulai beroperasi kembali hari ini meski masih di papan pengumuman masih terdapat beberapa pembatalan kedatangan dan keberangkatan pesawat.

BACA JUGA: