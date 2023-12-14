Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Bandara Ditutup karena Serangan Topan Jasper, Sejumlah Penerbangan Terhenti

Talitha Reina Alfira , Jurnalis-Kamis, 14 Desember 2023 |18:47 WIB
Bandara Ditutup karena Serangan Topan Jasper, Sejumlah Penerbangan Terhenti
Bandara Cairns, Australia. (Foto: News.com.au/Brendan Radke)
BANDARA Cairns di Queensland, Australia ditutup sementara operasionalnya karena topan tropis jasper yang melanda wilayah itu. Penutupan yang dilakukan sejak Rabu sore kemarin mengakibatkan penerbangan dari dan ke bandara itu terhenti.

Biro Meteorologi setempat telah memperingatkan dampak hujan deras dan badai yang merusak masih mungkin terjadi.

News.com.au melaporkan, Kamis (14/12/2023), bandara tersebut mulai beroperasi kembali hari ini meski masih di papan pengumuman masih terdapat beberapa pembatalan kedatangan dan keberangkatan pesawat.

Telusuri berita women lainnya
