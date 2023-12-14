Viral Youtuber Pamer Makan Ayam Mentah, Netizen Kesal hingga Gagal Paham

SEORANG Youtuber Johnny Kyunghwo merekam dirinya makan daging ayam mentah di sebuah restoran di Haenam, Korea Selatan. Aksinya viral di media sosial dan mengejutkan netizen.

Pria berdarah Inggris-Korea itu melakukan aksinya dalam wisata kuliner di Haenam. Dalam sebuah video, Kyunghwo menjelaskan bahwa tur tersebut dipimpin Austin Gives pemilik YouTube Eat What is Give.

Mereka pergi ke sebuah restoran yang menjual khusus ayam kampung yang dipelihara secara lokal. Restoran tersebut menyajikan sashimi ayam.

“Saya belum pernah mencoba ayam yang benar-benar mentah, tetapi tahukah Anda, saya akan mencoba semuanya sekali,” katanya seperti dilansir dari News.com.au, Kamis (14/12/2023).