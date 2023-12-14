Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Sandiaga : Wisatawan ke Jabar saat Libur Nataru Didorong oleh Wisata Kuliner dan Belanja

Nanda Dwi Cahyani , Jurnalis-Kamis, 14 Desember 2023 |17:35 WIB
Sandiaga : Wisatawan ke Jabar saat Libur Nataru Didorong oleh Wisata Kuliner dan Belanja
Menparekraf Sandiaga Uno (Foto: Kemenparekraf)
MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno mendorong peningkatan kapasitas dan pelayanan para pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif (parekraf) jelang libur Natal 2023 dan Tahun Baru 2024.

Menurutnya para pelaku ekonomi kreatif subsektor kuliner, fesyen, dan kriya perlu didorong dan difasilitasi agar produk yang dihasilkan memiliki kualitas yang baik dan mampu menarik minat wisatawan.

“Kita upskiling dan reskilling kemampuan para pelaku ekonomi kreatif di Bandung. Tadi ada beberapa produk yang saya temui, ada fesyen, kuliner, dan lainnya. Menurut data yang kami peroleh dari tiket.com, masyarakat yang bergerak ke Jawa Barat saat libur Natal dan tahun baru ini didorong oleh wisata kuliner, wisata belanja, dan destinasi-destinasi harus melengkapkan destinasinya dengan produk-produk UMKM, kuliner, dan belanja,” ujar Sandiaga saat menjadi narasumber Capacity Building Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pemangku Kepentingan Wisata Minat Khusus di Yayasan Pusat Kebudayaan (YPK) Kota Bandung, Kamis (14/12/2023).

 BACA JUGA:

Sandiaga menjelaskan bahwa wisata kuliner dan wisata belanja merupakan spektrum wisata minat khusus, di mana dalam menjalankan aktivitas wisatanya, wisatawan didorong untuk menyalurkan hobi dan ketertarikan tertentu.

“Hobi makan dan hobi belanja ini misalnya. Wisata minat khusus diharapkan akan membawa manfaat ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat, dengan spending yang besar dan length of stay yang lebih lama bagi wisatawan,” ujar Sandiaga dalam keterangannya.

