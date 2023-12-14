Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Viral Ada Bra Tertinggal di Mobil Rental, Netizen : Kelakuan Siapa Nih!

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Kamis, 14 Desember 2023 |17:12 WIB
Viral Ada Bra Tertinggal di Mobil Rental, Netizen : Kelakuan Siapa Nih!
Bra wanita ditemukan di mobil rental (TikTok)
A
A
A

JASA rental mobil memudahkan wisatawan untuk mendapatkan transportasi alternatif. Tapi, setelah Anda menggunakan mobil sewaan jangan lupa cek dulu bawaannya sebelum dikembalikan. Jangan sampai ada barang penting yang tertinggal.

Baru-baru ini viral di media sosial ada mobil rental yang di dalamnya ditemukan bra atau BH wanita diduga milik penyewa sebelumnya. Praktis saja kejadian ini jadi perpincangan di jagat maya.

Hal itu dialami pemilik rental mobil di Yogyakarta. Ia membagikan pengalaman menemukan bra wanita di mobilnya setelah disewakan.

Penyewa diduga melakukan tindak asusila di dalam mobil sewaan, sampai-sampai ada bra yang ditinggalkan dalam mobil tersebut.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/612/3192007/viral-CR34_large.jpg
Viral! Perempuan Ini Diduga Tinggal di Bandara Kuala Lumpur Selama 1 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/612/3191745/viral-hSNc_large.jpg
Viral! Kisah Cinta Beda Benua: Gadis di Desa Luwu Sulsel Dinikahi Pria Asal Afrika
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/612/3191536/viral-GMub_large.jpg
Viral Emak-Emak Ngamuk di Transjakarta, Ini Lho Ketentuan Dapat Bangku Prioritas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/194/3191533/shandy-DOMY_large.jpg
Shandy Purnamasari Dapat Hadiah Jam Tangan Mewah Harganya Rp5 Miliar, Netizen: Gak Curiga?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/612/3191517/viral-0FLn_large.jpg
Viral! Pria Ini Rela Jalan Kaki Ratusan Kilometer demi Melangsungkan Akad Nikah, Netizen Terharu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/482/3191400/suntikan-k9G6_large.jpg
Viral Fenomena ‘Injection Aunties’, Suntikan yang Bikin Lelah Hilang tapi Ilegal dan Berbahaya
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement