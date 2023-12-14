Viral Ada Bra Tertinggal di Mobil Rental, Netizen : Kelakuan Siapa Nih!

Bra wanita ditemukan di mobil rental (TikTok)

JASA rental mobil memudahkan wisatawan untuk mendapatkan transportasi alternatif. Tapi, setelah Anda menggunakan mobil sewaan jangan lupa cek dulu bawaannya sebelum dikembalikan. Jangan sampai ada barang penting yang tertinggal.

Baru-baru ini viral di media sosial ada mobil rental yang di dalamnya ditemukan bra atau BH wanita diduga milik penyewa sebelumnya. Praktis saja kejadian ini jadi perpincangan di jagat maya.

Hal itu dialami pemilik rental mobil di Yogyakarta. Ia membagikan pengalaman menemukan bra wanita di mobilnya setelah disewakan.

Penyewa diduga melakukan tindak asusila di dalam mobil sewaan, sampai-sampai ada bra yang ditinggalkan dalam mobil tersebut.