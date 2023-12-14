Hadapi Libur Nataru 2024, KAI Tambah 6.244 Kursi Kereta Medan-Rantau Prapat

PT KERETA Api Indonesia (Persero) Divre I Sumatera Utara akan mengoperasikan 1 KA Tambahan Sribilah Utama Fakultatif relasi Medan-Rantau Prapat (PP). Penambahan ini untuk mengantisipasi lonjakan penumpang pada periode Angkutan Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2023/2024.

Tiket KA tambahan tersebut sudah dapat dipesan mulai Rabu 13 Desember 2023 melalui aplikasi Access by KAI, web kai.id, dan seluruh channel penjualan online resmi lainnya. Adapun loket di stasiun hanya melayani penjualan tiket go show mulai 3 jam sebelum jadwal keberangkatan kereta api.

Manager Humas PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divre I Sumatera Utara, Anwar Solikhin mengatakan, total KAI Divre I Sumut menambah 6.244 tempat duduk untuk KA tambahan Sribilah Utama Fakultatif. KA tambahan tersebut akan dioperasikan pada 24-25 Desember 2023 dan 29 Desember 2023 hingga 2 Januari 2024, dengan rute perjalanan dari stasiun Medan, Tebing Tinggi, Kisaran, Mambang Muda dan Rantau Prapat (PP).

"KAI Divre I SU menambah 1 perjalanan KA Sribilah Utama Fakultatif per hari nya rute Medan - Rantau Prapat (PP) dengan menggunakan rangkaian kereta kelas Bisnis dan Ekonomi untuk mengakomodir masyarakat yang akan menggunakan kereta api pada libur Nataru. Hadirnya KA Tambahan ini menunjukkan kesiapan KAI dalam menyediakan sarana transportasi bagi pelanggan yang ingin melakukan perjalanan di masa Nataru, serta merupakan wujud komitmen KAI untuk melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya, " kata Anwar, Kamis (14/12/2023).