Resep Kue Jahe, Hidangan Natal yang Sudah Ada Sejak Zaman Yunani

SUDAH punya kue natal? Nah, bagi kalian yang masih belum memiliki kue natal mungkin kepikiran untuk membeli. Tapi, kalau memang sedang senggang dan ada waktu, kenapa tidak mencoba membuat sendiri?

Salah satu kue kering khas yang tersedia saat natal adalah kue jahe. Kue jahe memang sudah menjadi kue yang kerap hadir pada perayaan Natal, bahkan disebut sudah ada sejak zaman Yunani. Nah, berikut resep kue Jahe oleh Chef Sagar Phansekar, Blue Bop Cafe seperti dilansir dari hindustan times.

Kue jahe

Bahan-bahan:

300 gram tepung halus