Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Resep Kue Jahe, Hidangan Natal yang Sudah Ada Sejak Zaman Yunani

Martin Bagya Kertiyasa , Jurnalis-Kamis, 14 Desember 2023 |13:01 WIB
Resep Kue Jahe, Hidangan Natal yang Sudah Ada Sejak Zaman Yunani
Kue Jahe. (Foto: Foodnetwork)
A
A
A

SUDAH punya kue natal? Nah, bagi kalian yang masih belum memiliki kue natal mungkin kepikiran untuk membeli. Tapi, kalau memang sedang senggang dan ada waktu, kenapa tidak mencoba membuat sendiri?

Salah satu kue kering khas yang tersedia saat natal adalah kue jahe. Kue jahe memang sudah menjadi kue yang kerap hadir pada perayaan Natal, bahkan disebut sudah ada sejak zaman Yunani. Nah, berikut resep kue Jahe oleh Chef Sagar Phansekar, Blue Bop Cafe seperti dilansir dari hindustan times.

Kue jahe

Bahan-bahan:

300 gram tepung halus

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Natal Kue Jahe Kue Natal
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/10/298/3094188/tips_agar_kue_jahe_tetap_renyah_saat_perayaan_natal-nyPo_large.jpg
5 Tips Agar Kue Jahe Tetap Renyah saat Perayaan Natal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/24/298/2944228/catat-5-tips-kue-jahe-tetap-renyah-tahan-lama-saat-perayaan-natal-tttQYFgEzz.jpg
Catat! 5 Tips Kue Jahe Tetap Renyah Tahan Lama saat Perayaan Natal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/19/298/2941306/5-kue-khas-spesial-natal-dan-sejarah-di-baliknya-Q6Wo54MfVc.jpg
5 Kue Khas Spesial Natal dan Sejarah di Baliknya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/13/298/2938213/5-ide-hampers-makanan-enak-dan-cantik-untuk-perayaan-natal-tiramisu-hingga-mochi-bcSjqSnyvG.jpg
5 Ide Hampers Makanan Enak dan Cantik untuk Perayaan Natal, Tiramisu hingga Mochi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/12/298/2937321/resep-kue-natal-rouge-berry-biggie-vmzNklfjX6.jpg
Resep Kue Natal Rouge Berry Biggie
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/12/298/2937037/resep-kue-natal-poffertjes-kuliner-khas-ambon-bercampur-dengan-belanda-UiSYRblSP7.jpg
Resep Kue Natal Poffertjes, Kuliner Khas Ambon Bercampur dengan Belanda
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement