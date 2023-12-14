Resep Makan Siang Semur Daging

SEMUR adalah hidangan daging rebus dari Indonesia yang diolah dalam kuah berwarna coklat pekat yang terbuat dari kecap manis, bawang merah, bawang bombay, pala dan cengkih.

Selain berbahan utama daging dan kentang, semur juga berdiri dari bermacam-macam variasi dalam penyajiannya seperti penambahan tahu, tempe, telur, ikan, dan bahan lain-lain sesuai dengan selera masyarakat di daerah masing-masing.

Mengutip akun Instagram @susie.agung, Kamis (14/11/2023), berikut resep makan siang semur daging.

Bahan:⁣⁣

500 gram daging, iris melawan serat ⁣⁣

2 buah kentang, kupas lalu potong agak besar ⁣⁣

1 buah tomat, potong dadu ⁣⁣