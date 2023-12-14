Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FASHION

4 Potret Melodrama Fuji Jadi Pengantin ala Drakor

Pradita Ananda , Jurnalis-Kamis, 14 Desember 2023 |20:30 WIB
4 Potret Melodrama Fuji Jadi Pengantin ala Drakor
Potret Fuji jadi pengantin, (Foto: Instagram/@artizstudio.jakarta/@fuji_an)
A
A
A

SEBAGAI selebgram dan influencer terkenal, apa pun yang diunggah Fuji ke akun sosial media miliknya selalu jadi buah bibir.

Contohnya seperti yang terbaru kali ini, Fuji baru saja memamerkan tampilan dirinya yang sangat berbeda dari biasanya. Bagaimana tidak, kali ini adik ipar mendiang Vanessa Angel tersebut memperlihatkan dirinya tampil seperti pengantin muda.

Lewat akun Instagram pribadinya, @fuji_an, Fuji mengunggah dirinya yang sedang menjelma jadi ‘pengantin muda’ dalam balutan gaun pengantin putih dengan latar belakang foto cantik dan indah.

Penasaran? Berikut ulasan singkat empat potret Fuji jadi pengantin ala drama Korea, serba putih bak Putri Salju, dihimpun dari Instagram @fuji_an, Kamis (14/12/2023)

 BACA JUGA:

1. Close up portrait: Percaya diri dengan wajah manisnya, di sini Fuji dipotret close up alias dari dekat agar fokus menampilkan bagian wajah, sambil berpose menggenggam buket bunga lily putih. Terlihat Fuji hanya mengenakan makeup tipis gaya flawless khas gaya pengantin Korea.

2. Duduk cantik: Di potret ini, Fuji berpose duduk untuk memamerkan gaun korset model kerah Sabrina nya yang tak hanya indah tapi juga megah. Bak Princess ya?

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/194/3191527/marsha-s8au_large.jpg
Potret Marsha Aruan Pose di Depan Masjid dan Berkerudung, Netizen: Mualaf?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/611/3190107/niena-QfUN_large.jpeg
Potret Cantik Niena Kirana, Istri Eks Menpora Dito Ariotedjo yang Dilamar di Depan Kakbah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/612/3189117/viral-whr6_large.jpg
Profil dan Potret Cantik Yuriska Patricia yang Diduga Pacar Baru Asnawi Mangkualam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/629/3188194/audi-kuci_large.jpg
Profil dan Potret Audi Marissa, Diisukan Bakal Cerai dengan Anthony Xie
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/612/3188031/epy-H6eK_large.jpg
4 Potret Lawas Pernikahan Epy Kusnandar dan Karina Ranau, Kini Dipisahkan Oleh Maut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/612/3187811/karina-WPRe_large.jpg
Profil dan Potret Karina Ranau, Istri Epy Kusnandar
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement