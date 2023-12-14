4 Potret Melodrama Fuji Jadi Pengantin ala Drakor

SEBAGAI selebgram dan influencer terkenal, apa pun yang diunggah Fuji ke akun sosial media miliknya selalu jadi buah bibir.

Contohnya seperti yang terbaru kali ini, Fuji baru saja memamerkan tampilan dirinya yang sangat berbeda dari biasanya. Bagaimana tidak, kali ini adik ipar mendiang Vanessa Angel tersebut memperlihatkan dirinya tampil seperti pengantin muda.

Lewat akun Instagram pribadinya, @fuji_an, Fuji mengunggah dirinya yang sedang menjelma jadi ‘pengantin muda’ dalam balutan gaun pengantin putih dengan latar belakang foto cantik dan indah.

Penasaran? Berikut ulasan singkat empat potret Fuji jadi pengantin ala drama Korea, serba putih bak Putri Salju, dihimpun dari Instagram @fuji_an, Kamis (14/12/2023)

1. Close up portrait: Percaya diri dengan wajah manisnya, di sini Fuji dipotret close up alias dari dekat agar fokus menampilkan bagian wajah, sambil berpose menggenggam buket bunga lily putih. Terlihat Fuji hanya mengenakan makeup tipis gaya flawless khas gaya pengantin Korea.

2. Duduk cantik: Di potret ini, Fuji berpose duduk untuk memamerkan gaun korset model kerah Sabrina nya yang tak hanya indah tapi juga megah. Bak Princess ya?