Ice Beast by Dino Island Kembali Hadir di Neo Soho Mall

JAKARTA - Momen liburan menjadi waktu berkualitas untuk berkumpul dengan keluarga dan orang-orang tersayang. Neo Soho Mall hadir untuk melengkapi dan menjadi salah satu destinasi pilihan para pengunjung setianya.

Tahun ini Ice Beast hadir dan menyapa langsung para pengunjung yang berlangsung mulai 2 Desember 2023 hingga 7 Januari 2024 dalam rangkaian Ice Beast by Dino Island – Funtastic Live Show and Meet & Greet.

“Tahun ini khusus para penggemar dinosaurus berkesempatan untuk bertemu, berinteraksi hingga menaikinya di Neo Soho Mall. Para pengunjung dapat mengajak para buah hati dan keluarga tersayang menghabiskan masa liburannya dengan bersenang-senang di area Ice Beast by Dino Island,” ujar Silviyanti Dwi Aryati selaku Senior Marketing Communication Manager Central Park dan Neo Soho Mall.

Dia juga menjelaskan, selain dapat berinteraksi langsung dan juga menonton pertunjukan, area Neo Atrium juga akan terdapat area bermain anak dilengkapi dengan pohon natal yang menjulang tinggi dengan indahnya. Selain itu, para pengunjung dapat mengabadikan momen liburan akhir tahun di seluruh sudut-sudut mall yang akan penuh dengan dekorasi-dekorasi yang cantik dan menawan hingga berbelanja berbagai macam merchandise di area retail & merchandise yang juga terdapat di Neo Atrium.

Untuk mengikuti Live Show dan Meet and Greet Ice Beast by Dino Island , para pengunjung cukup berbelanja dengan minimal Rp 250.000 di seluruh tenant Neo Soho Mall atau pembelian merchandise di area Retail & Merchandise Ice Beast by Dino Island. Dengan menunjukkan struk pembelanjaan dengan maksimal penggabungan 3 struk di hari dan tanggal yang sama, para pengunjung dapat berfoto dan langsung mengikuti Live Show dan Meet and Greet Ice Beast by Dino Island dengan karakter dari Ice Beast by Dino Island seperti Ice Dragon, Tyrannosaurus Rex dan Woly Mammoth pada pukul, 16.00 WIB, dan 18.30 WIB pada tanggal 3, 10, 17, 24, 25, 31 Desember 2023 serta 1 dan 7 Januari 2024.

(Aris Kurniawan)