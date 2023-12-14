Dukung Pemberdayaan Brand Lokal dan UMKM, Shopee 12.12 Birthday Sale Catat Transaksi Meningkat Hingga 10X Lipat

JAKRTA- Meriahnya perayaan 8 tahun Shopee yang ditandai dengan kampanye ikonik, 12.12 Birthday Sale, kembali menunjukan dampak konsisten bagi seluruh ekosistem yang tergabung. Pada kampanye ini, Shopee tetap berfokus merealisasikan komitmen untuk memfasilitasi perluasan pasar demi mendukung terciptanya bisnis berkelanjutan bagi brand lokal dan UMKM Indonesia. Pada hari puncak kampanye 12.12 Birthday Sale, tercatat peningkatan transaksi produk lokal hingga 10 kali lipat dibandingkan dengan hari biasa.

Head of Marketing Growth Shopee Indonesia Monica Vionna, mengatakan, sejak awal hadir di tengah masyarakat, kampanye 12.12 Birthday Sale merupakan bentuk upaya kami dalam memberikan apresiasi akan dukungan seluruh ekosistem yang telah bersinergi untuk terus tumbuh dan berkembang bersama Shopee.

"Tidak hanya sekedar ajang perayaan pertambahan usia, momentum spesial ini kami optimalkan guna menciptakan dampak positif yang konsisten. Sejalan dengan misi kami yaitu untuk terus meningkatkan kualitas hidup bagi seluruh pengguna, kami sangat senang 12.12 Birthday Sale setiap tahunnya dapat senantiasa memberikan lebih banyak manfaat terhadap masing-masing ekosistem. Tahun ini kami dapat menyaksikan bagaimana performa bisnis brand lokal dan UMKM mengalami pertumbuhan dengan meningkatnya antusiasme pengguna terhadap produk lokal, kelengkapan dan rangkaian penawaran menarik yang memberikan keuntungan maksimal bagi pembeli dan fitur terkini yang memberikan ruang berkreasi bagi konten kreator untuk memperluas jangkauan nya,” tuturnya.

