Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN WOMEN

Dukung Pemberdayaan Brand Lokal dan UMKM, Shopee 12.12 Birthday Sale Catat Transaksi Meningkat Hingga 10X Lipat

Fitria Dwi Astuti , Jurnalis-Kamis, 14 Desember 2023 |13:45 WIB
Dukung Pemberdayaan Brand Lokal dan UMKM, Shopee 12.12 Birthday Sale Catat Transaksi Meningkat Hingga 10X Lipat
A
A
A

JAKRTA- Meriahnya perayaan 8 tahun Shopee yang ditandai dengan kampanye ikonik, 12.12 Birthday Sale, kembali menunjukan dampak konsisten bagi seluruh ekosistem yang tergabung. Pada kampanye ini, Shopee tetap berfokus merealisasikan komitmen untuk memfasilitasi perluasan pasar demi mendukung terciptanya bisnis berkelanjutan bagi brand lokal dan UMKM Indonesia. Pada hari puncak kampanye 12.12 Birthday Sale, tercatat peningkatan transaksi produk lokal hingga 10 kali lipat dibandingkan dengan hari biasa.

Head of Marketing Growth Shopee Indonesia Monica Vionna, mengatakan, sejak awal hadir di tengah masyarakat, kampanye 12.12 Birthday Sale merupakan bentuk upaya kami dalam memberikan apresiasi akan dukungan seluruh ekosistem yang telah bersinergi untuk terus tumbuh dan berkembang bersama Shopee.

"Tidak hanya sekedar ajang perayaan pertambahan usia, momentum spesial ini kami optimalkan guna menciptakan dampak positif yang konsisten. Sejalan dengan misi kami yaitu untuk terus meningkatkan kualitas hidup bagi seluruh pengguna, kami sangat senang 12.12 Birthday Sale setiap tahunnya dapat senantiasa memberikan lebih banyak manfaat terhadap masing-masing ekosistem. Tahun ini kami dapat menyaksikan bagaimana performa bisnis brand lokal dan UMKM mengalami pertumbuhan dengan meningkatnya antusiasme pengguna terhadap produk lokal, kelengkapan dan rangkaian penawaran menarik yang memberikan keuntungan maksimal bagi pembeli dan fitur terkini yang memberikan ruang berkreasi bagi konten kreator untuk memperluas jangkauan nya,” tuturnya.

 BACA JUGA:

Dongkrak Performa Produk Lokal untuk Pertumbuhan UMKM dan Brand

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Brand Lokal UMKM Okezone Stories
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/27/11/3192123//bri_meluncurkan_fitur_reksa_dana_dalam_aplikasi_super_apps_brimo-mjxF_large.jpg
Investasi Semakin Mudah, BRI Hadirkan Fitur Reksa Dana di Super Apps BRImo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/12/3192055//ilustrasi_live_streaming-WHfl_large.jpg
Bukan Sekadar Engagement, Live Streaming Hadirkan Cara Belanja yang Interaktif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/1/3191953//pool_damri_kemayoran-2t3U_large.jpg
Libur Nataru, DAMRI Temani Perjalanan 55 Ribu Pelanggan ke Berbagai Daerah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/11/3191941//brilink_agen-j8HF_large.jpg
BRILink Agen Jadi Jalan Ibu Rumah Tangga Ini Ciptakan Lapangan Kerja di Desa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/11/3191889//ilustrasi_mengurus_mutasi_kendaraan-JaSb_large.jpg
Pindah Domisili ke Jakarta? Begini Cara Mengurus Mutasi Kendaraan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/11/3191848//ilustrasi_membayar_pajak_kendaraan-pefa_large.jpg
Tips Bayar PKB agar Tak Kena Denda, Manfaatkan Pembebasan Sanksi dari Pemprov DKI
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement