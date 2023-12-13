Minat Kuliah di Luar Negeri? Ini Hal Utama yang Perlu Dipersiapkan Calon Mahasiswa

STUDI atau kuliah di luar negeri merupakan pengalaman berharga yang tidak hanya memperluas wawasan akademis, tetapi juga membuka pintu bagi pertumbuhan pribadi diri seseorang

Selain tentu saja modal biaya, calon mahasiswa yang merencanakan untuk mengejar pendidikan di luar negeri perlu mempersiapkan diri dengan baik, agar dapat menghadapi tantangan yang mungkin terjadi.

Rajendra Gibran Alvaro Ramadhan, mahasiswa Indonesia yang tengah mengenyam pendidikan di Universitas Groningen, Belanda, lewat siaran Podcast Aksi Nyata Partai Perindo, membagikan beberapa tips pada calon mahasiwa yang berminat untuk berkuliah di luar negeri.

“Mungkin menyiapkan mental ya, apalagi seperti akademis dan sosial di sana (Belanda) cukup buat saya culture shock,” kata Gibran dalam Podcast Aksi Nyata Partai Perindo #DariKamuUntukIndonesia, Rabu (13/12/2023)

“Selain itu kalian bisa juga cicil persiapannya dari awal mungkin sejak di SMP ataupun SMA, agar dapat beasiswa atau lain sebagainya, jadi bener-bener beneficial,” jelasnya lagi.