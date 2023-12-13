Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Arti Mimpi Terjatuh, Bisa Jadi Tanda Kecemasan?

Pradita Ananda , Jurnalis-Rabu, 13 Desember 2023 |23:30 WIB
Arti Mimpi Terjatuh, Bisa Jadi Tanda Kecemasan?
Mimpi terjatuh, (Foto: Krakenimages/Freepik)
A
A
A

MIMPI terjatuh, baik itu terjatuh dari tempat tidur, pohon, tangga atau tempat yang tinggi tak dipungkiri memang jadi salah satu jenis mimpi yang paling familiar dialami banyak orang.

Ketika mimpi tubuh sudah terjatuh, biasanya kita akan tersentak kaget, bangun dari tempat tidur dan jantung rasanya berdetak terlalu kencang. Dikatakan bahwa tidak ada konsensus ilmiah mengenai psikologi di balik mimpi.

Mengutip Healthline, penelitian menunjukkan bahwa tema mimpi tertentu, termasuk jatuh, adalah hal biasa. Para peneliti berteori bahwa hal ini mungkin mencerminkan perasaan tidak berdaya atau adanya penolakan.

Disebutkan lebih lanjut, se cara arti harfiah, melansir Healthline, Rabu (13/12/2023) yang sudah ditinjau secara medis oleh Timothy J. Legg, PhD, PsyD, bermimpi terjatuh bisa berarti bahwa orang tersebut merasakan perasaan mulai dari tidak aman atau tidak stabil, inferior, cemas, kewalahan, hingga lepas kendali.

Halaman:
1 2
      
