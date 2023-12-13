Cek 7 Kue Natal yang Populer di Indonesia

SEBANYAK 7 kue Natal yang populer di Indonesia sudah pasti wajib ada di rumah umat Kristiani saat merayakan hari Natal nanti.

Karena perayaan momen Natal tahun 2023 tinggal menghitung hari, aneka pernak-pernik Natal pun sudah ramai menghiasi tempat-tempat umum seperti mall, cafe, hingga restoran.

Perayaan tersebut memang seharusnya meriah dengan berbagai atribut. Namun selain soal hiasan, Natal pun juga identik dengan kumpul bersama keluarga sambil menyantap makanan bersama-sama. Menunya mulai dari makanan berat hingga kue-kue khas yang ada di hari Natal.

Di Indonesia sendiri, perayaan Natal tidak jauh berbeda seperti di luar negeri. Bahkan, masyarakat Indonesia memiliki seleranya sendiri untuk jenis kue Natal yang selalu dihidangkan di meja keluarga.

Melansir berbagai sumber, Rabu (13/12/2023) berikut adalah 7 kue Natal yang populer di Indonesia.

1. Fruit Cake

Fruit Cake merupakan kue Natal yang selalu ada di perayaan Natal di rumah-rumah di Inggris. Namun rupanya, budaya itu juga ada di Indonesia. Sesuai namanya, Fruit Cake mengandung banyak buah-buahan seperti buah beri dan ceri. Rasa manis yang lezat membuatnya selalu ada di Hari Raya Natal.

2. Nastar

Tidak hanya ada di momen lebaran, kue nastar juga selalu ada di momen Natal. Dengan adanya kue ini di meja keluarga saat Natal membuat suasana menjadi lebih meriah. Rasa manis, asam, dan gurih yang bercampur juga membuat mood dan perasaan semakin senang.

3. Cinnamon Roll

Cinnamon roll menjadi kue Natal populer di Indonesia lainnya. Sensasi manis dan harum dari kayu manis semakin menambah kehangatan acara kumpul keluarga di kala Natal.