Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Podcast Aksi Nyata : Membantu Indonesia Tak Harus Kembali ke Tanah Air?

Kiki Oktaliani , Jurnalis-Rabu, 13 Desember 2023 |19:59 WIB
Podcast Aksi Nyata : Membantu Indonesia Tak Harus Kembali ke Tanah Air?
Gibran Alvaro, mahasiswa Indonesia di Belanda (Foto: Youtube Partai Perindo)
A
A
A

PERIBAHASA Tuntuntutlah ilmu sampai ke negeri China’, seakan-akan mengingatkan pada muda-mudi bangsa Indonesia yang berlomba-lomba ingin mengejar ilmu setinggi-tingginya, salah satunya dengan mengenyam pendidikan di luar negeri.

Sebagian besar orang berpendapat bahwa kuliah di luar negeri tak semata hanya tentang mendapatkan gelar, tetapi juga sebuah petualangan intelektual dan budaya. Selain itu. pengalaman dari berbagai aspek mulai dari lingkungan perkuliahan hingga kerja menjadi hal yang sangat berbeda dengan di Indonesia

Para pelajar Indonesia yang berkuliah di luar negeri juga sangat diharapkan untuk dapat kembali ke Tanah Air dan membantu membangun sistem kehidupan, ekonomi, mau pun sosial negara yang lebih baik.

Namun seorang pemuda asal Indonesia yang berkuliah di Universita Gronginen, Belanda, Rajendra Gibran Alvaro Ramdhan tak setuju dengan hal tersebut.

“Membantu Indonesia gak harus balik ke Indonesia sih. Bahkan untuk sekarang, melihat bagaimana lingkungan pekerjaan di Indonesia dan di luar menurut pribadi saya, akan lebih bagus di luar negeri.,” kata Gibran dalam siaran Podcast Aksi Nyata Partai Perindo #DariKamuUntukIndonesia, Rabu (13/12/2023)

“Karena untuk prospek ke depannya akan lebih dibutuhkan dari orang-orang yang punya karir atau pengalaman di luar negeri,” imbuhnya.

 BACA JUGA:

Pada kesempatanj yang sama, kini memasuki semester kelima di masa studinya, Gibran juga menceritakan pengalaman pertamanya saat belajar dan tinggal di negara Belanda.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/04/612/2949720/begini-cara-mengkurasi-kehidupan-di-media-sosial-Ylku998rEO.jpg
Begini Cara Mengkurasi Kehidupan di Media Sosial
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/04/612/2949717/media-sosial-pengaruhi-kesehatan-mental-anak-muda-LOyIo3ZEU5.jpg
Media Sosial Pengaruhi Kesehatan Mental Anak Muda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/20/612/2942332/podcast-aksi-nyata-aiman-witjaksono-politik-yang-baik-tak-sekedar-tawarkan-keberlanjutan-atau-perubahan-KWWiUevmmN.jpg
Podcast Aksi Nyata, Aiman Witjaksono: Politik yang Baik Tak Sekedar Tawarkan Keberlanjutan atau Perubahan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/20/612/2942306/fokus-ke-sektor-pendidikan-aiman-witjaksono-ganjar-pranowo-beda-dari-yang-lain-pjTiX5YpKs.jpg
Fokus ke Sektor Pendidikan, Aiman Witjaksono: Ganjar Pranowo Beda dari yang Lain
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/13/612/2938408/minat-kuliah-di-luar-negeri-ini-hal-utama-yang-perlu-dipersiapkan-calon-mahasiswa-A2sLLWO5bd.jpg
Minat Kuliah di Luar Negeri? Ini Hal Utama yang Perlu Dipersiapkan Calon Mahasiswa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/06/612/2934066/podcast-aksi-nyata-mengenal-profesi-crm-yang-mulai-diminati-gen-z-hxKTNKSIB0.jpg
Podcast Aksi Nyata: Mengenal Profesi CRM yang Mulai Diminati Gen Z
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement