SEORANG standup comedy atau yang biasa disebut Komika asal Lampung, Aulia Rakhman, dipolisikan karena materinya. Dia diduga melecehkan nama Nabi Muhammad lewat materinya di atas panggung.
Nama Muhammad memang menjadi inspirasi banyak orang tua, yang berharap anaknya bisa mengikuti jejak Nabi Muhammad. Nah, selain Muhammad ternyata ada beberapa nama islami lainnya yang bisa digunakan dan tidak terlihat kuno, berikut rangkumannya seperti dilansir dari berbagai sumber.
1. Aryan Rayhan Zayd
2. Zayyan Haris Ali
3. Idris Amir Hamza
4. Yusuf Arman Aryan
5. Rayyan Rizqullah Aarif
6. Zain Amaan Ilyas
7. Rafiq Zayd Haikal
8. Aarav Zaki Rahman
9. Malik Ayaan Azlan
10. Ishaan Arham Ali
11. Arman Rizqullah Asad
12. Rizvi Afdhal Amir
13. Hamza Zakariya Firdaus
14. Imran Rayaan Haq
15. Rizqullah Afnan Ilyas
16. Zayd Arifullah Rizvi
17. Haider Samiullah Syed
18. Aryan Ashar Rahman
19. Aliyaan Zaki Rizq
20. Asadullah Rayyan Zayd
21. Arham Zain Firdaus
22. Rayaan Amaan Iqbal
23. Ilyas Arman Ali
24. Aarav Zahir Afnan
25. Haris Rafiq Zayd
26. Zayyan Rayhan Haikal
27. Idris Ayan Arif
28. Yusuf Rizqullah Firdaus
29. Rayyan Amir Haq
30. Zainullah Ishaan Aryan
31. Aarif Malik Afdhal
32. Azlan Rizqullah Asad
33. Rizvi Zayd Rahman
34. Iqbal Aryan Arman
35. Arham Hamza Zain
36. Rahman Ayaan Rizq
37. Rizqullah Zahir Ilyas
38. Syed Haider Rafiq
39. Aryan Rayyan Zaki
40. Firdaus Ashar Rahman
41. Haikal Amaan Ishaan
42. Arman Rayaan Aryan
43. Ali Arham Zayd
44. Zaki Arifullah Rizvi
45. Zayd Haider Syed
46. Afdhal Arham Ali
47. Rizqullah Ashar Rahman
48. Ilyas Rafiq Zayd
49. Ayaan Rayaan Haq
50. Aryan Malik Ishaan
51. Amir Zainullah Rizq
52. Rizvi Ayaan Asad
53. Rahman Arman Ali
54. Zayd Rizqullah Firdaus
55. Haider Rayyan Zayd
56. Aryan Arifullah Rahman
57. Zaki Rizqullah Ali
58. Ishaan Ayaan Azlan
59. Arman Rafiq Zayd
60. Rizqullah Zain Ilyas
61. Arham Arifullah Rizvi
62. Haq Rayaan Amaan
63. Ashar Rahman Ishaan
64. Ilyas Zayyan Arif
65. Zayd Aryan Ali
66. Aliyaan Zaki Afdhal
67. Arman Rizqullah Rahman
68. Aarav Arham Zayd
69. Malik Ayaan Ali
70. Arifullah Rayaan Ilyas
71. Arham Rafiq Zayd
72. Rizqullah Haider Rahman
73. Haikal Afdhal Arman
74. Zayd Ishaan Zain
75. Arman Arifullah Firdaus
76. Amaan Aryan Iqbal
77. Rayyan Arham Zayd
78. Ishaan Rizqullah Haq
79. Rayaan Zaki Rahman
80. Zayyan Ayaan Ilyas
81. Arifullah Rafiq Zayd
82. Haider Afdhal Rahman
83. Aryan Zainullah Ali
84. Arham Rayaan Haq
85. Aliyaan Rizqullah Asad
86. Ashar Rahman Arif
87. Ishaan Arham Ilyas
88. Arman Zaki Afdhal
89. Rizqullah Aryan Ali
90. Arifullah Rayyan Rahman
91. Arham Haider Zayd
92. Zayyan Rayaan Ilyas
93. Ayaan Arifullah Rizvi
94. Aryan Rizqullah Haq
95. Zain Arham Zayd
96. Rafiq Ishaan Rahman
97. Haq Ashar Ali
98. Afdhal Rayaan Ilyas
99. Arifullah Arman Firdaus
100. Haider Zaki Zayd