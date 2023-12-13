Advertisement
HOME WOMEN LIFE

200 Nama Bayi Laki-laki Islam yang Sering Dipakai di Zaman Modern

Devi Ameilia Putri , Jurnalis-Rabu, 13 Desember 2023 |21:25 WIB
200 Nama Bayi Laki-laki Islam yang Sering Dipakai di Zaman Modern
Nama Bayi. (Foto: Freepik)
SEORANG standup comedy atau yang biasa disebut Komika asal Lampung, Aulia Rakhman, dipolisikan karena materinya. Dia diduga melecehkan nama Nabi Muhammad lewat materinya di atas panggung.

Nama Muhammad memang menjadi inspirasi banyak orang tua, yang berharap anaknya bisa mengikuti jejak Nabi Muhammad. Nah, selain Muhammad ternyata ada beberapa nama islami lainnya yang bisa digunakan dan tidak terlihat kuno, berikut rangkumannya seperti dilansir dari berbagai sumber.

1. Aryan Rayhan Zayd

2. Zayyan Haris Ali

3. Idris Amir Hamza

4. Yusuf Arman Aryan

5. Rayyan Rizqullah Aarif

6. Zain Amaan Ilyas

7. Rafiq Zayd Haikal

8. Aarav Zaki Rahman

9. Malik Ayaan Azlan

10. Ishaan Arham Ali

11. Arman Rizqullah Asad

12. Rizvi Afdhal Amir

13. Hamza Zakariya Firdaus

14. Imran Rayaan Haq

15. Rizqullah Afnan Ilyas

16. Zayd Arifullah Rizvi

17. Haider Samiullah Syed

18. Aryan Ashar Rahman

19. Aliyaan Zaki Rizq

20. Asadullah Rayyan Zayd

21. Arham Zain Firdaus

22. Rayaan Amaan Iqbal

23. Ilyas Arman Ali

24. Aarav Zahir Afnan

25. Haris Rafiq Zayd

26. Zayyan Rayhan Haikal

27. Idris Ayan Arif

28. Yusuf Rizqullah Firdaus

29. Rayyan Amir Haq

30. Zainullah Ishaan Aryan

31. Aarif Malik Afdhal

32. Azlan Rizqullah Asad

33. Rizvi Zayd Rahman

34. Iqbal Aryan Arman

35. Arham Hamza Zain

36. Rahman Ayaan Rizq

37. Rizqullah Zahir Ilyas

38. Syed Haider Rafiq

39. Aryan Rayyan Zaki

40. Firdaus Ashar Rahman

41. Haikal Amaan Ishaan

42. Arman Rayaan Aryan

43. Ali Arham Zayd

44. Zaki Arifullah Rizvi

45. Zayd Haider Syed

46. Afdhal Arham Ali

47. Rizqullah Ashar Rahman

48. Ilyas Rafiq Zayd

49. Ayaan Rayaan Haq

50. Aryan Malik Ishaan

51. Amir Zainullah Rizq

52. Rizvi Ayaan Asad

53. Rahman Arman Ali

54. Zayd Rizqullah Firdaus

55. Haider Rayyan Zayd

56. Aryan Arifullah Rahman

57. Zaki Rizqullah Ali

58. Ishaan Ayaan Azlan

59. Arman Rafiq Zayd

60. Rizqullah Zain Ilyas

61. Arham Arifullah Rizvi

62. Haq Rayaan Amaan

63. Ashar Rahman Ishaan

64. Ilyas Zayyan Arif

65. Zayd Aryan Ali

66. Aliyaan Zaki Afdhal

67. Arman Rizqullah Rahman

68. Aarav Arham Zayd

69. Malik Ayaan Ali

70. Arifullah Rayaan Ilyas

71. Arham Rafiq Zayd

72. Rizqullah Haider Rahman

73. Haikal Afdhal Arman

74. Zayd Ishaan Zain

75. Arman Arifullah Firdaus

76. Amaan Aryan Iqbal

77. Rayyan Arham Zayd

78. Ishaan Rizqullah Haq

79. Rayaan Zaki Rahman

80. Zayyan Ayaan Ilyas

81. Arifullah Rafiq Zayd

82. Haider Afdhal Rahman

83. Aryan Zainullah Ali

84. Arham Rayaan Haq

85. Aliyaan Rizqullah Asad

86. Ashar Rahman Arif

87. Ishaan Arham Ilyas

88. Arman Zaki Afdhal

89. Rizqullah Aryan Ali

90. Arifullah Rayyan Rahman

91. Arham Haider Zayd

92. Zayyan Rayaan Ilyas

93. Ayaan Arifullah Rizvi

94. Aryan Rizqullah Haq

95. Zain Arham Zayd

96. Rafiq Ishaan Rahman

97. Haq Ashar Ali

98. Afdhal Rayaan Ilyas

99. Arifullah Arman Firdaus

100. Haider Zaki Zayd

