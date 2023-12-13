NAMA merupakan doa dari seorang anak untuk anak mereka, tidak heran jika para calon oarang tua telah memikirkan nama anak mereka, bahkan sebelum masa kehamilan. Nama pun dianggap merepresentasikan sifat dan sikap seseorang.
Nah, bagi Anda yang tengah memiliki jabang bayi tapi masih belum mendapatkan nama yang cocok, berikut adalah beberapa inspirasi nama Hindu seperti dilansir dari berbagai sumber.
1. Aditya: Matahari, bijaksana, pandai
2. Agni: Api, kekuatan, keberanian
3. Arjuna: Berkulit putih, pahlawan
4. Abimanyu: Gagah berani, putra Arjuna
5. Aryaman: Teman yang baik, terhormat
6. Adhiraj: Raja agung, penguasa
7. Ananta: Tak terbatas, kekal
8. Akash: Langit, luas, tak terbatas
9. Ashoka: Bebas dari kesedihan, tanpa duka
10. Bhaskar: Matahari, bersinar terang
11. Bhima: Kuat, perkasa
12. Chandra: Bulan, lembut, bersinar
13. Dev: Dewa, suci, ilahi
14. Devanandana: Anak Dewa, penuh kebahagiaan
15. Dhananjaya: Pemenang harta, beruntung
16. Dhiraj: Berhati sabar, tenang
17. Eklavya: Murid yang setia, berbakti
18. Ganesha: Dewa ilmu pengetahuan dan kebijaksanaan
19. Harish: Dewa Wisnu, pemelihara
20. Indra: Dewa perang dan hujan, penguasa
21. Jay: Kemenangan, kejayaan
22. Krishna: Dewa pelindung, gelap
23. Kartik: Dewa perang, kemenangan
24. Ketan: Terkenal, berbudi luhur
25. Manish: Bijaksana, pandai
26. Nakula: Semanis mangga, pandai, setia
27. Narayan: Jalan kebenaran, nama lain Krisna
28. Naren: Pemimpin, penguasa
29. Prashant: Tenang, damai
30. Raj: Raja, pemimpin
31. Ravi: Matahari, bersinar terang
32. Rohan: Pendaki yang tangguh, pemberani
33. Shiva: Dewa penghancur dan pencipta, kebaikan
34. Surya: Matahari, bersinar terang
35. Sanjeev: Penuh kehidupan, bersemangat
36. Vikrant: Berani, kuat
37. Vishal: Besar, agung, luas
38. Yogi: Ahli yoga, bijaksana
39. Yuvraj: Pangeran, bangsawan
40. Akashdeep: Pelita di langit
41. Anirudh: Tanpa suara, pengendali
42. Abhay: Tak kenal takut, berani
43. Ankit: Ditandai, tak terlupakan
44. Aayush: Berumur panjang, kekal
45. Aryavir: Pahlawan yang mulia
4. Advait: Tak ada dua, unik
47. Arun: Fajar, awal yang baru
48. Anshuman: Sahabat manusia, baik hati
49. Akshay: Kekal, tak pernah mati
50. Bhargav: Berkilau, cerdas
53. Devendra
54. Divyansh
55. Ekansh
56. Farhan
57. Gopal
58. Hrithik
59. Ishan
60. Jagdish
61. Keshav
62. Krish
63. Lokesh
66. Naveen
67. Ojas
68. Pankaj
69. Parth
70. Pradeep
71. Rajendra
72. Rishabh
73. Rudra
74. Sahil
75. Sameer
76. Shantanu
77. Shivansh
78. Siddhant
79. Tanish
80. Utkarsh
81. Vaibhav
82. Vikram
85. Akhil
86. Amish
87. Anshul
88. Arush
89. Bhavin
90. Dakshesh
91. Darpan
92. Divyam
94. Gaurav
95. Hridaan
96. Ishaan
97. Jatin
98. Kavyaansh
99. Lakshay
100. Manan