200 Nama Bayi Laki-Laki dengan Unsur Hindu

NAMA merupakan doa dari seorang anak untuk anak mereka, tidak heran jika para calon oarang tua telah memikirkan nama anak mereka, bahkan sebelum masa kehamilan. Nama pun dianggap merepresentasikan sifat dan sikap seseorang.

Nah, bagi Anda yang tengah memiliki jabang bayi tapi masih belum mendapatkan nama yang cocok, berikut adalah beberapa inspirasi nama Hindu seperti dilansir dari berbagai sumber.

1. Aditya: Matahari, bijaksana, pandai

2. Agni: Api, kekuatan, keberanian

3. Arjuna: Berkulit putih, pahlawan

4. Abimanyu: Gagah berani, putra Arjuna

5. Aryaman: Teman yang baik, terhormat

6. Adhiraj: Raja agung, penguasa

7. Ananta: Tak terbatas, kekal

8. Akash: Langit, luas, tak terbatas

9. Ashoka: Bebas dari kesedihan, tanpa duka

10. Bhaskar: Matahari, bersinar terang

11. Bhima: Kuat, perkasa

12. Chandra: Bulan, lembut, bersinar

13. Dev: Dewa, suci, ilahi

14. Devanandana: Anak Dewa, penuh kebahagiaan

15. Dhananjaya: Pemenang harta, beruntung

16. Dhiraj: Berhati sabar, tenang

17. Eklavya: Murid yang setia, berbakti

18. Ganesha: Dewa ilmu pengetahuan dan kebijaksanaan

19. Harish: Dewa Wisnu, pemelihara

20. Indra: Dewa perang dan hujan, penguasa

21. Jay: Kemenangan, kejayaan

22. Krishna: Dewa pelindung, gelap

23. Kartik: Dewa perang, kemenangan

24. Ketan: Terkenal, berbudi luhur

25. Manish: Bijaksana, pandai

26. Nakula: Semanis mangga, pandai, setia

27. Narayan: Jalan kebenaran, nama lain Krisna

28. Naren: Pemimpin, penguasa

29. Prashant: Tenang, damai

30. Raj: Raja, pemimpin

31. Ravi: Matahari, bersinar terang

32. Rohan: Pendaki yang tangguh, pemberani

33. Shiva: Dewa penghancur dan pencipta, kebaikan

34. Surya: Matahari, bersinar terang

35. Sanjeev: Penuh kehidupan, bersemangat

36. Vikrant: Berani, kuat

37. Vishal: Besar, agung, luas

38. Yogi: Ahli yoga, bijaksana

39. Yuvraj: Pangeran, bangsawan

40. Akashdeep: Pelita di langit

41. Anirudh: Tanpa suara, pengendali

42. Abhay: Tak kenal takut, berani

43. Ankit: Ditandai, tak terlupakan

44. Aayush: Berumur panjang, kekal

45. Aryavir: Pahlawan yang mulia

4. Advait: Tak ada dua, unik

47. Arun: Fajar, awal yang baru

48. Anshuman: Sahabat manusia, baik hati

49. Akshay: Kekal, tak pernah mati

50. Bhargav: Berkilau, cerdas

51. Bhargav

52. Chandra

53. Devendra

54. Divyansh

55. Ekansh

56. Farhan

57. Gopal

58. Hrithik

59. Ishan

60. Jagdish

61. Keshav

62. Krish

63. Lokesh

64. Manish

65. Nakul

66. Naveen

67. Ojas

68. Pankaj

69. Parth

70. Pradeep

71. Rajendra

72. Rishabh

73. Rudra

74. Sahil

75. Sameer

76. Shantanu

77. Shivansh

78. Siddhant

79. Tanish

80. Utkarsh

81. Vaibhav

82. Vikram

83. Yuvraj

84. Advait

85. Akhil

86. Amish

87. Anshul

88. Arush

89. Bhavin

90. Dakshesh

91. Darpan

92. Divyam

93. Eklavya

94. Gaurav

95. Hridaan

96. Ishaan

97. Jatin

98. Kavyaansh

99. Lakshay

100. Manan