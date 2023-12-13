Mudah! Begini Cara Mengatasi Bau Mulut yang Mengganggu

Banyak orang yang mencari cara mengatasi bau mulut. Wajar, ini karena hal tersebut menjadi permasalahan umum yang kerap dialami oleh seseorang.

Ada berbagai penyebab bau mulut. Mulai dari penyakit gigi dan gusi seperti periodontitis dan abses gusi, gangguan saluran pencernaan seperti sakit maag dan penyakit asam lambung (GERD), kebiasaan merokok, serta masih banyak lagi.

Bau mulut seringkali menurunkan kepercayaan diri seseorang. Oleh karena itu, kamu bisa mencoba beberapa tips di bawah ini untuk mengatasi masalah tersebut.

Cara Mengatasi Bau Mulut

1. Sikat Gigi Secara Teratur

Kebiasaan menyikat gigi secara rutin selama 2 menit, terutama setelah mengonsumsi makanan dan minuman bisa membantu mengatasi masalah bau mulut seseorang.

Namun perlu diingat agar kamu tidak menyikat gigi terlalu keras. Karena, menyikat gigi terlalu keras justru dapat merusak enamel pada gigi yang akhirnya dapat membuat gigi menjadi lebih sensitif.

2. Gunakan Pasta Gigi yang Mengandung Mint

Pasta gigi dengan kandungan mint banyak digunakan karena dapat menyegarkan napas dan mengatasi bau mulut. Kamu juga dapat menggunakan produk yang mengandung fluoride untuk mencegah gigi berlubang.

3. Stop Merokok

Tidak perlu diragukan lagi, rokok dan produk-produk tembakau lainnya dikenal dapat menyebabkan bau mulut tidak sedap. Hentikan kebiasaan merokok segera jika kamu seorang perokok.