20 Kado Natal untuk Teman Kantor yang Bisa Jadi Inspirasi

DUA PULUH kado Natal untuk teman kantor yang mungkin bisa jadi inspirasimu. Hari raya Natal identik dengan hari berbagi kasih dan keajaiban Natal, hal ini bisa dilakukan dengan berbagi kado untuk teman-temanmu di kantor.

Sebelum mengetahui kado apa saja yang bisa diberikan, kalian perlu terlebih dulu menyiapkan budget yang sesuai dan tahu kebutuhan dan kesukaan teman kantormu.

Agar kado yang kalian berikan semakin membuat suasana Natal 2023 ini makin meriah.

20 Kado Natal untuk Teman Kantor

1. Mug Custom

Mug adalah hadiah yang memang terlalu biasa, tapi mug bisa bermanfaat buat temen kantormu untuk mereka menyeduh kopi dan juga teh saat di kantor.

Biar anti mainstream, kalian bisa membuat mug custom dengan menambahkan inisial nama atau gambar yang disukai teman kantormu. Kalian juga bisa memilih mug yang bisa menahan panas dan dingin dalam waktu yang lama.

2. Parfum

Biasanya orang kantoran pakai parfum sebelum berangkat ke kantor, kado parfum adalah kado Natal yang cocok untuk teman kanturmu. Apalagi, jika temanmu pujya hobi mengoleksi parfum? Kalian bisa pilih parfum merek lokal yang baunya cocok dengan selera temanmu atau pilih wangi yang netral dan tidak menyengat.

3. Sabun Aromaterapi

Kalau parfum tidak sesuai dengan budgetmu, kalian bisa mencoba membuat sabun aromaterapi sendiri sebagai kado Natal teman kantor. Memberikan sabun mandi buatan tangan sebagai hadiah Natal juga pasti akan membuat si penerima senang, apalagi jika bentuknya unik dan harumnya menenangkan.

4. Desk Organizer

Jika teman kantormu adalah orang yang sulit rapi, sepertinya desk organize jadi kado Natal yang cocok untik mereka. Desk organizer ini bentuknya sangat beragam, ada yang berbentuk wadah pensil, laci transparan, dan bentuk-bentuk lainnya yang bisa bikin meja kerja nampak estetik.

5. Aksesoris Rumah

Aksesoris rumah juga bisa dijadikan kado Natal untuk teman kantor. Karena saat Natal, orang-orang yang merayakan akan mempersiapkan rumah secantik mungkin untuk menyambut tamu yang akan datang. Jadi, memberikan aksesoris rumah sebagai ide kado natal tentu akan membantu penerima mempercantik hunian mereka. Aksesoris itu bisa berbentuk patung kaca, pajangan miniatur, bunga artifisial, dan sebagainya.

6. Buku Agenda

Notebook atau buku agenda juga bisa jadi kado Natal yang cocok untuk teman kantormu. Ini bisa berguna untuk menjadk kalender harian dan mencatat jadwal di kantor. Apalagi, sekarang ada banyak pilihan buku agenda yang unik dan lucu.