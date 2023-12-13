7 Manfaat Cengkeh yang Jarang Diketahui, Ringankan Rasa Sakit hingga Anti Penuaan

AROMA cengkeh sering kali ditemukan pada jenis makanan atau bahkan obat herbal tradisional. Si Kecil berbentuk bunga kering ini, dinilai sebagai rempah-rempah atau tanaman yang dapat mengurangi keluhan beberapa penyakit yang dirasakan oleh seseorang.

Dilansir dari laman Pinkvilla, Rabu (13/12/2023), cengkeh memiliki sifat antibakteri, steril, dan dapat meredakan peradangan yang menyakitkan pada tubuh.

Lantas apa saja manfaat cengkeh yang bisa dirasakan? Berikut manfaat cengkeh untuk kesehatan.

1. Memiliki sifat anti inflamasi

Eugenol yang ditemukan dalam cengkeh dapat menurunkan peradangan pada darah dan juga sendi pada tubuh.

2. Meringankan rasa sakit

Memiliki efek penghilang rasa sakit, cengkeh juga memiliki sifat sebagai analgesik alami dapat melumpuhkan ujung saraf sementara sehingga rasa sakit yang dialami dapat berkurang. Kondisi ini juga berpengaruh terhadap sakit gigi, nyeri otot, dan sakit kepala.

3. Meningkatkan kesehatan mulut

Karena dinilai memiliki sifat antibakteri, anti inflamasi, dan analgesik maka pernapasan Anda juga bisa menjadi lebih segar, serta kesehatan mulut juga lebih terjaga.