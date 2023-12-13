Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

7 Manfaat Cengkeh yang Jarang Diketahui, Ringankan Rasa Sakit hingga Anti Penuaan

Chindy Aprilia Pratiwi , Jurnalis-Rabu, 13 Desember 2023 |22:05 WIB
7 Manfaat Cengkeh yang Jarang Diketahui, Ringankan Rasa Sakit hingga Anti Penuaan
Manfaat cengkeh yang belum diketahui. (Foto: Freepik)
A
A
A

AROMA cengkeh sering kali ditemukan pada jenis makanan atau bahkan obat herbal tradisional. Si Kecil berbentuk bunga kering ini, dinilai sebagai rempah-rempah atau tanaman yang dapat mengurangi keluhan beberapa penyakit yang dirasakan oleh seseorang.

Dilansir dari laman Pinkvilla, Rabu (13/12/2023), cengkeh memiliki sifat antibakteri, steril, dan dapat meredakan peradangan yang menyakitkan pada tubuh.

Lantas apa saja manfaat cengkeh yang bisa dirasakan? Berikut manfaat cengkeh untuk kesehatan.

1. Memiliki sifat anti inflamasi

Eugenol yang ditemukan dalam cengkeh dapat menurunkan peradangan pada darah dan juga sendi pada tubuh.

2. Meringankan rasa sakit

Memiliki efek penghilang rasa sakit, cengkeh juga memiliki sifat sebagai analgesik alami dapat melumpuhkan ujung saraf sementara sehingga rasa sakit yang dialami dapat berkurang. Kondisi ini juga berpengaruh terhadap sakit gigi, nyeri otot, dan sakit kepala.

Cengkeh

3. Meningkatkan kesehatan mulut

Karena dinilai memiliki sifat antibakteri, anti inflamasi, dan analgesik maka pernapasan Anda juga bisa menjadi lebih segar, serta kesehatan mulut juga lebih terjaga.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Cengkeh Manfaat Cengkeh
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/11/29/612/2717056/bukan-untuk-masakan-kenali-12-manfaat-minyak-cengkeh-qr08P0cw28.jpg
Bukan untuk Masakan, Kenali 12 Manfaat Minyak Cengkeh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/04/16/481/2395807/7-manfaat-makan-cengkih-sebelum-tidur-bikin-tubuh-makin-sehat-9mnyZkjAr1.jpg
7 Manfaat Makan Cengkih Sebelum Tidur, Bikin Tubuh Makin Sehat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/12/03/481/2321036/minyak-cengkeh-banyak-khasiatnya-lho-salah-satunya-meredakan-mual-zL7zMYstfA.jpg
Minyak Cengkeh Banyak Khasiatnya Lho, Salah Satunya Meredakan Mual
https://img.okezone.com/okz/300/content/2019/10/10/298/2115394/mengenal-afo-cengkeh-tertua-di-dunia-berusia-416-tahun-JVzFYDRCnB.JPG
Mengenal Afo, Cengkeh Tertua di Dunia Berusia 416 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2018/09/04/481/1945845/keunggulan-cengkih-dari-maluku-bisa-obati-6-penyakit-ringan-pengganti-antibiotik-6kLEnO9CUn.jpg
Keunggulan Cengkih dari Maluku Bisa Obati 6 Penyakit Ringan, Pengganti Antibiotik!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2018/02/24/481/1864313/10-bahan-alami-atasi-sakit-pada-gigi-geraham-baru-tumbuh-cengkeh-salah-satunya-S6cmgMl19a.jpg
10 Bahan Alami Atasi Sakit pada Gigi Geraham Baru Tumbuh, Cengkeh Salah Satunya
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement