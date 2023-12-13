100+ Nama Bayi Perempuan yang Terinspirasi dari Hari Natal

Nama bayi perempuan terinspirasi dari hari Natal. (Foto: Freepik)

MENGENAL 100+ nama bayi perempuan yang terinspirasi dari hari Natal mungkin sedang ayah dan bunda cari. Nama penting untuk dipersiapkan menjelang kelahiran sang buah hati.

Nama tak kalah pentingnya dari persiapan lainnya seperti perlengkapan bayi hingga biaya persalinan.

Namun, nama tidak boleh diberikan secara sembarangan karena nama adalah doa dan harapan orangtua untuk anak-anak mereka. Apalagi jika sang anak akan lahir pada bulan Desember yang identik dengan bulan perayaan Natal.

Jika ayah dan bunda yang beragama Nasrani dan tengah menantikan kelahiran sang buah hati jelang Natal? Berikut adalah 100+ nama bayi perempuan yang terinspirasi dari hari Natal, dikutip berbagai sumber, Rabu (29/11/2023).

1. Angelina artinya malaikat

2. Ariadne berasal dari mitologi Yunani yang berarti sangat suci.

3. Avery artinya penguasa kaum hawa.

4. Amarilis, dari bahasa Yunani yang berarti ‘berkilau’ Itu juga merupakan nama bunga indah yang mekar di bulan Desember, mencerahkan bulan-bulan musim dingin.

5. Angelica adalah nama Italia dan Inggris dari bahasa Latin angelicus, yang berarti ‘malaikat’. Angelica juga merupakan tumbuhan yang batangnya kadang direndam dalam gula dan kemudian digunakan dalam pembuatan kue.

6. Angelina adalah versi perluasan nama Angela dari bahasa Yunani angelos, yang berarti ‘malaikat’ atau ‘utusan’.

7. Anya versi Rusia yang indah dari bahasa Ibrani Hanna, yang berarti ‘rahmat’. Anya juga merupakan nama depan Mrs Claus di film Santa Claus.

8. Belle artinya cantik

9. Bethany terinspirasi dari Bethlehem, kota kelahiran Yesus Kristus.

10. Cady berasal dari kosa kata Prancis cadeaux, artinya hadiah.

11. Carol artinya adalah lagu kegembiraan seperti Christmas carol.

12. Charity artinya salah satu dari tiga keutamaan teologis atau ajaran agama.

13. Christine nama klasik yang berarti pengikut Kristus.

14. Clara berasal dari bahasa Latin, artinya cerah dan bersih.

15. Cleo berasal dari puisi Yunani, artinya untuk merayakan.

16. December bulan perayaan Natal.

17. Eira artinya salju.

18. Elena adalah variasi nama Yunani Helen, artinya cerah, atau sinar yang menerangi seperti bintang Natal.

19. Evangeline berasal dari bahasa Yunani yang artinya pembawa kabar baik.

20. Eve artinya adalah kehidupan atau penghidupan.