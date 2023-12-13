Tanggal 14 Desember Hari Apa? Cek di Sini

TANGGAL 14 Desember hari apa? Jatuh pada Kamis di pekan kedua. Akan ada hari spesial, tapi bukan libur nasional.

Tanggal ini diperingati sebagai Hari Sejarah Nasional. Selain itu, terdapat pula peringatan dan perayaan lain pada hari ini.

Berikut beberapa peringatan yang jatuh pada 14 Desember 2023.

1. Hari Sejarah Nasional Setiap

Melansir dari situs resmi Museum Kebangkitan Nasional, adanya Hari Sejarah Nasional untuk mengingatkan generasi penerus bangsa akan sejarah panjang bangsa Indonesia.

Tanggal 14 Desember dipilih karena bertepatan dengan tanggal dimulainya Seminar Sejarah Nasional tahun 1957 di Yogyakarta. Biasanya pada peringatan ini dirayakan dengan berbagai kegiatan dari kementerian lembaga terkait seperti mengadakan Pidato Kesejarahan, Seminar Sejarah Nasional, Pemberian Apresiasi Kesejarahan, dan Pameren Produk Pengetahuan Direktorat Sejarah.

2. Hari-Anti Korupsi Sedunia