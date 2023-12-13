Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Potret Eca Aura Tampil Bersayap, Bergaya bagai Malaikat

Syifa Fauziah , Jurnalis-Rabu, 13 Desember 2023 |09:10 WIB
Potret Eca Aura Tampil Bersayap, Bergaya bagai Malaikat
Eca Aura. (Foto: Instagram)
A
A
A

GAMER cantik Eca Aura memang telah bertransformasi menjadi enternainer dan telah diundang di banyak acara, baik Youtube maupun acara televisi. Memang, selain lucu dan memikat paras perempuan ini juga cantik.

Eksistensinya makin meroket setelah ia mendapat julukan 'Gantungan Kunci Pak Surya' saat menjadi co-host Talkpod bersama Surya Insomnia dan Indra Jegel. Sejak saat itu, pemilik nama lengkap Elsa Japasal ini sering muncul di beberapa program televisi.

Cara bicaranya yang polos dan pantun gombalannya yang khas, membuat ia memiliki banyak penggemar. Baru-baru ini perempuan asal Malang itu menjalani pemotretan dengan FD Photography. Mengusung tema Angel Wings, Instagram @fdphotoghraphy, penampilannya pun berhasil menghipnotis banyak orang.

Memakai aksen sayap

Eca Aura

Potret cantik Eca saat menjalani pemotretan. Di foto ini dia memakai strapless dress warna silver dari Crystal Clarissa, dress tersebut dipenuhi dengan payet sehingga memiliki kesan mewah. Kemudian dia juga menambahkan aksen sayap warna senada yang cukup besar. Sayap yang dipakai Eca ini sesuai dengan tema Angel pada pemotretannya.

Gayanya bak Malaikat

Eca Aura

Pada foto selanjutnya, Eca pose menyamping sambil mengangkat kedua tangannya ke dahi. Lewat styling dari fashion stylist Belly Iverzon, penampilan Eca begitu memukau. Gayanya bak Malaikat.

"Cakpe banget tolong," kata indles***

"Peri-peri cantik bermunculan," komen @aulia***.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/194/3191527/marsha-s8au_large.jpg
Potret Marsha Aruan Pose di Depan Masjid dan Berkerudung, Netizen: Mualaf?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/611/3190107/niena-QfUN_large.jpeg
Potret Cantik Niena Kirana, Istri Eks Menpora Dito Ariotedjo yang Dilamar di Depan Kakbah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/612/3189117/viral-whr6_large.jpg
Profil dan Potret Cantik Yuriska Patricia yang Diduga Pacar Baru Asnawi Mangkualam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/629/3188194/audi-kuci_large.jpg
Profil dan Potret Audi Marissa, Diisukan Bakal Cerai dengan Anthony Xie
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/612/3188031/epy-H6eK_large.jpg
4 Potret Lawas Pernikahan Epy Kusnandar dan Karina Ranau, Kini Dipisahkan Oleh Maut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/612/3187811/karina-WPRe_large.jpg
Profil dan Potret Karina Ranau, Istri Epy Kusnandar
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement