Potret Eca Aura Tampil Bersayap, Bergaya bagai Malaikat

GAMER cantik Eca Aura memang telah bertransformasi menjadi enternainer dan telah diundang di banyak acara, baik Youtube maupun acara televisi. Memang, selain lucu dan memikat paras perempuan ini juga cantik.

Eksistensinya makin meroket setelah ia mendapat julukan 'Gantungan Kunci Pak Surya' saat menjadi co-host Talkpod bersama Surya Insomnia dan Indra Jegel. Sejak saat itu, pemilik nama lengkap Elsa Japasal ini sering muncul di beberapa program televisi.

Cara bicaranya yang polos dan pantun gombalannya yang khas, membuat ia memiliki banyak penggemar. Baru-baru ini perempuan asal Malang itu menjalani pemotretan dengan FD Photography. Mengusung tema Angel Wings, Instagram @fdphotoghraphy, penampilannya pun berhasil menghipnotis banyak orang.

Memakai aksen sayap

Potret cantik Eca saat menjalani pemotretan. Di foto ini dia memakai strapless dress warna silver dari Crystal Clarissa, dress tersebut dipenuhi dengan payet sehingga memiliki kesan mewah. Kemudian dia juga menambahkan aksen sayap warna senada yang cukup besar. Sayap yang dipakai Eca ini sesuai dengan tema Angel pada pemotretannya.

Gayanya bak Malaikat

Pada foto selanjutnya, Eca pose menyamping sambil mengangkat kedua tangannya ke dahi. Lewat styling dari fashion stylist Belly Iverzon, penampilan Eca begitu memukau. Gayanya bak Malaikat.

"Cakpe banget tolong," kata indles***

"Peri-peri cantik bermunculan," komen @aulia***.