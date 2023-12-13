Tren Masker Flaxseed Bikin Wajah Kencang seperti Suntik Botox, Ini Kata Para Ahli

TREN kecantikan selalu berkembang setiap tahun. Termasuk baru-baru ini media sosial TikTok diramaikan dengan tren masker rumahan menggunakan biji rami yang disebut-sebut memiliki efek yang sama dengan botoks.

Tren tersebut pertama kali dibagikan oleh akun TikTok @victoria__benitez melalui sebuah konten video.

“Botox yang kamu buat di rumah, sayang. Dan bagian terbaiknya adalah dua bahannya: biji rami dan air,” ujar Victoria Benitez dalam kontennya itu.

Dalam video yang telah viral tersebut, Benitez juga membeberkan sejumlah manfaat biji rami yang menurutnya ‘tak ada habisnya’.

“Ketika Anda mengaplikasikannya pada kulit Anda, asam lemaknya akan membuat Anda bercahaya dan juga anti-inflamasi, sehingga akan mengurangi kemerahan atau peradangan,” ujar Benitez.

Dalam video TikTok selanjutnya, dia juga mengklaim bahwa masker biji rami tersebut juga bisa membantu Anda memproduksi kolagen dan memiliki sifat anti-penuaan, berkat antioksidannya.