HOME WOMEN BEAUTY

5 Rutinitas Mandi 5 Menit untuk Kulit Cerah dan Lembap di Musim Hujan

Lidia Pratama , Jurnalis-Rabu, 13 Desember 2023 |16:30 WIB
5 Rutinitas Mandi 5 Menit untuk Kulit Cerah dan Lembap di Musim Hujan
Tips mandi, (Foto: Jcomp/Freepik)
A
A
A

MUSIM hujan seperti sekarang seringkali membawa tantangan khusus bagi kesehatan kulit, dengan cuaca dingin yang membuat kulit tampak kusam dan kering. Maka dari itu, butuh trik tersendiri untuk menjaga kesehatan kulit selama musim hujan.

Salah satunya perawatan kulit yang ekstra, terutama dalam hal mandi. Tenang, tak rumit dan butuh banyak waktu kok! Rutinitas mandi 5 menit yang sederhana dan efektif dapat menjaga kulit tetap lembut, cerah, dan lembap bahkan saat musim hujan. Dilansir dari Times of India, Rabu (13/12/2023) berikut tipsnya, bisa Anda ikuti di rumah.

1. Pilih Sabun Mandi Pelembap (1 Menit): Mulailah dengan memilih sabun mandi pelembab yang lembut di kulit. Pilih sabun yang mengandung shea butter, gliserin, atau asam hialuronat, semua ini bisa membantu menjaga kelembapan kulit. Hindari sabun keras yang dapat menghilangkan minyak alami kulit Anda, terutama saat cuaca musim hujan cenderung kering.

2. Air Hangat (1 Menit): Pilihlah air hangat untuk membantu menjaga kelembapan kulit. Batasi waktu mandi Anda menjadi sekitar 5 menit untuk mencegah kulit malah jadi kering.

3. Eksfoliasi (1 Menit): Pakai scrub eksfoliasi yang lembut lalu sikat tubuh untuk mengelupas sel kulit mati. Eksfoliasi membantu memperbaiki tekstur kulit dan membuat pelembab meresap lebih efektif. Fokus pada area yang rawan kekeringan, seperti siku, lutut, dan tumit.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Telusuri berita women lainnya
