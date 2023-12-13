Mengenal Limfadenitis, Penyakit yang Diidap Anak Jessica Iskandar

KABAR mengejutkan datang dari artis Jessica Iskandar. Perempuan cantik ini mengunggah sebuah video yang memperlihatkan sang anak yang terkena limfadenitis.

Jessica tampak terlihat cemas dan khawatir dengan kondisi anaknya yang tengah di periksa, sambil berharap kesembuhan untuk anaknya, lewat keterangan foto, Jessica juga meminta doa kepada followersnya.

“Ya Tuhan Allah sembuhkanlah anakku Don. Semoga bisa kembali sehat dan ceria Amiin. Aku mohon doanya ya teman-teman untuk kesembuhan Don,” tulis Jessica Iskandar, dikutip Rabu (13/12/2023).

Berkaca dari kasus yang dialami anaknya Jessica, lantas apa itu limfadenitis?





Dilansir dari laman WebMD, limfadenitis merupakan sebuah penyakit peradangan kelenjar getah bening yang berada di membran dan menempel pada usus ke daerah kanan bawah dinding perut.

Meskipun belum diketahui secara pasti penyebab dari limfadenitis, tetapi secara umum biasanya penyakit ini disebabkan karena adanya virus atau bakteri kutu perut.

Sehingga penderita kemungkinan akan menyebabkan nyeri. Infeksi umum yang menyebabkan limfadenitis antara lain gastroenteritis, Yersinia enterocolitica, tuberkulosis, HIV/AIDS, dan ileitis terminal akut.

Tanda dan gejalanya pun bervariatif, dengan kemunculan limfadenitis, infeksi saluran pernapasan bagian atas dapat terganggu sehingga penderita mengalami gejala seperti sakit tenggorokan.