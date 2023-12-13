Catat 7 Minuman Penurun Lemak dalam Tubuh

JAKARTA - Inilah daftar minuman penurun lemak dalam tubuh yang wajib dicoba. Bagi kamu yang sedang menjalani diet sehat dengan mengurangi lemak dalam tubuh, maka mengkonsumsi minuman berikut ini bisa menjadi solusi tepat. Pasalnya minuman satu ini sudah dipercaya secara turun temurun mampu menurunkan berat badan.

Namun ada beberapa hal yang harus diperhatikan, seperti usahakan saat menerapkannya diimbangi dengan pola hidup yang sehat seperti rutin berolahraga serta jam tidur teratur. Hal itu dilakukan supaya penyerapan dan efeknya sangat terasa dan berkhasiat bagi tubuh.

Lantas apa saja kira-kira minuman sederhana yang berkhasiat membantu menurunkan lemak dalam tubuh? Berikut Okezone telah merangkum beberapa sumber, Rabu (13/12/2023) .

7 Minuman Penurun Lemak dalam Tubuh

Melansir laman resmi Times of Hindia, inilah 7 minuman terbaik yang bisa kamu coba dalam upaya menurunkan lemak dalam tubuh, sebagai berikut:

1. Teh Daun Adas

Minuman pertama yang berkhasiat dalam penurun lemak paling efektif yaitu teh daun adas. Sebab kandungan yang terdapat pada daun ini mampu meningkatkan metabolisme dan mengekang nafsu makan.

Tentu saja efek tersebut menjadikannya pilihan populer di kalangan mereka yang sedang dalam perjalanan penurunan berat badan Dalam mengonsumsi teh adas sebaiknya diminum sebelum makan untuk mengurangi nafsu makan dan mendukung pencernaan supaya pengelolaan berat badan lebih sehat.

2. Air Seledri

Minuman kedua yang bermanfaat untuk menurunkan lemak dalam tubuh yaitu dengan mengkonsumsi air seledri. Minuman alami satu ini dipuji karena kandungan airnya yang tinggi, kalori yang minimal, dan potensi untuk meningkatkan rasa kenyang, menjadikannya pilihan yang cocok bagi mereka yang ingin menurunkan berat badan.

Langkah terbaik dalam mengkonsumsi air seledri sebaiknya dilakukan sebelum makan karena dapat membantu mengekang nafsu makan karena kandungan seratnya.

3. Teh Hijau

Tidak dapat dipungkiri bahwa minuman herbal seperti teh hijau sangat membantu seseorang dalam menurunkan lemak badan. Mengapa demikian? Hal itu dikarenakan bahwa teh hijau berpotensi membantu menurunkan berat badan dan meningkatkan metabolisme karena kaya akan antioksidan, katekin dan membantu membakar lemak dan meningkatkan pengeluaran energi.

Khasiat terhebat teh hijau sebaiknya diminum bersamaan pola makan seimbang dan olahraga teratur untuk penurunan berat badan yang efektif .

4. Teh Hitam

Minuman keempat seperti teh hitam ternyata berpotensi besar untuk mendukung upaya penurunan berat badan. Hal itu dikarenakan bahwa senyawa teh hitam mengandung antioksidan dan flavonoid yang membantu oksidasi lemak dan meningkatkan metabolisme.

Menikmati satu atau dua cangkir sepanjang hari, terutama di antara waktu makan, dapat menjadi tambahan yang bagus untuk diet seimbang dan gaya hidup aktif, yang meningkatkan hidrasi dan pengelolaan berat badan.