Cegah Stunting Pada Anak, Siti Atikoh Ingatkan Perempuan Jaga Kesehatan dan Bahagia

MEMBERANTAS stunting menjadi visi misi Siti Atikoh sebagai istri dari calon Presiden RI, Ganjar Pranowo. Untuk itu, Siti Atikoh memberikan penyuluhan bersama tenaga kesehatan untuk memberikan pemeriksaan dan konsultasi gratis.

Salah satunya warga di wilayah Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat.

Siti Atikoh mengatakan bahwa stunting pada anak bisa dicegah sejak golden age yakni, di 1000 hari kehidupan pertama. Oleh karena itu keluarga merupakan garda terdepan untuk mengurangi risiko stunting pada anak, terutama sang ibu.