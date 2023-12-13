15 Efek Samping Konsumsi Acai Berry, Miliki Banyak Manfaat bagi Kesehatan

PERNAHKAH Anda mendengar buah Acai Berry? Buah berbentuk kecil bulat berwarna ungu ini ternyata berasal dari hutan Amazon di daerah Brasil.

Dilansir dari laman Pinkvilla, Rabu (13/12/2023) pada beberapa tahun terakhir, popularitas buah ini mengalami peningkatan karena diduga memiliki sifat antioksidan yang tinggi. Alhasil buah ini dinilai baik untuk kesehatan, dan orang yang menjadikan buah ini sebagai menu sehat dan membuatnya menjadi smoothie, jus, dan suplemen.

Tidak hanya itu, Acai Berry juga dianggap tinggi akan serat dan juga lemak sehat. Sehingga menjadikannya pilihan yang tepat bagi seseorang yang ingin meningkatkan pola makan dan kesehatan serta kebugaran tubuhnya secara keseluruhan.

Bahkan beberapa penelitian menunjukkan manfaat potensial yang dimiliki Acai Berry bisa membuat kesehatan kardiovaskular meningkat, serta fungsi kognitif dan kesehatan metabolik.

Namun, seperti makanan atau suplemen pada umumnya, buah ini juga memiliki efek samping, setidaknya ada 15 efek samping yang ditimbulkan oleh Acai Berry, penasaran apa saja efek sampingnya? Berikut list efek samping Acai Berry.

1. Karena tinggi akan serat, Acai Berry dapat menyebabkan seseorang memiliki efek samping gastrointestinal seperti kembung, sembelit, dan ingin kentut.

2. Pada sebagian orang jika memiliki alergi terhadap buah ini, biasanya akan timbul keluhan gatal-gatal pada kulitnya jika mengonsumsi buah tersebut.

3. Acai Berry dapat berinteraksi dengan obat-obatan tertentu seperti statin, dan pengencer darah.

4. Acai Berry mengandung oksalat yang merupakan senyawa alami, yang jika bergabung dengan kalsium pada tubuh bisa menyebabkan batu ginjal.

5. Dapat menyebabkan seseorang sakit kepala.