6 Manfaat Bawang Putih bagi Kesehatan Rambut, Bisa Atasi Ketombe

BAWANG putih merupakan rempah-rempah yang biasa digunakan oleh masyarakat Indonesia untuk membuat berbagai makanan. Dengan menambahkan bawang putih, beberapa masakan jadi terasa lezat.

Namun, di balik itu, bawang putih nyatanya bermanfaat untuk menyehatkan rambut lho! Hal ini masih jarang sekali diketahui oleh orang-orang.

Bawang putih merupakan salah satu obat herbal terlaris yang telah digunakan selama berabad-abad untuk mengatasi berbagai masalah kesehatan.

Rempah ini memiliki kandungannya antara lain senyawa yang mengandung sulfur seperti alliin, enzim seperti alliinase, selenium, dan flavonoid yang dapat bermanfaat bagi manusia dalam berbagai cara, termasuk untuk kesehatan rambut.

Manfaat rambut bawang putih untuk rambut dapat dirasakan dengan berbagai cara. mulai dari menggunakan bawang putih mentah, ekstrak bawang putih, atau bubuk. Semuanya berpotensi untuk memberikan kesehatan rambut.

Lantas, apa saja manfaat bawang putih untuk kesehatan rambut? Simak rangkuman informasi dari Pinkvilla berikut ini, Rabu (13/12/2023).

1. Memiliki sifat antimikroba

Bawang putih mengandung komponen yang telah menunjukkan sifat antivirus dan antijamur. Ini membuatnya sangat berguna untuk mengatasi masalah kulit kepala yang disebabkan oleh infeksi virus atau jamur.

2. Pengurangan ketombe dan stimulasi pertumbuhan rambut

Ketika bubuk bawang putih dioleskan ke kulit kepala, itu dapat meningkatkan perfusi kulit, yang berarti meningkatkan sirkulasi darah di kulit kepala (mikr sirkulasi kulit). Aliran darah yang ditingkatkan ini serta sifat anti-jamurnya berpotensi menyebabkan pertumbuhan rambut yang lebih baik dan membantu mengurangi ketombe.

3. Meningkatkan produksi keratin

Sulfur adalah elemen penting dalam produksi keratin, protein yang terdiri dari sebagian besar struktur rambut Anda. Ini juga memainkan peran penting dalam siklus pertumbuhan rambut. Dengan demikian memiliki cukup belerang dapat membantu menjaga kesehatan rambut.