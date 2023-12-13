Potret Momen Siti Atikoh Sambangi Warga Cengkareng, Dukung Program Ibu Sehat Keluarga Sehat

ISTRI calon Presiden RI Ganjar Pranowo, Siti Atikoh berkesempatan menyambangi sejumlah warga di kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat pada hari ini, Rabu (13/12/2023)

Berdasarkan pantauan MNC Portal di lapangan, Siti Atikoh tiba di Aula Warga Serba Guna, Cengkareng, sekitar pukul 14.15 WIB. Bukan tanpa sebab, kedatangan Siti Atikoh ke Aula Warga serba guna dalam rangka mendukung program Ibu Sehat, Keluarga Kuat.

(Foto: Dok MPI)

Tak hanya disambut oleh marawis, warga yang sudah sejak pukul 13.00 WIB berkumpul di aula begitu tidak sabar bertemu Siti Atikoh. Warga yang sebagian besar ibu-ibu terlihat begitu antusias menyambut kedatangan Siti Atikoh.

(Foto: MPI/ Ayu Utami)