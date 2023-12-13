Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Potret Momen Siti Atikoh Sambangi Warga Cengkareng, Dukung Program Ibu Sehat Keluarga Sehat

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Rabu, 13 Desember 2023 |22:37 WIB
Potret Momen Siti Atikoh Sambangi Warga Cengkareng, Dukung Program Ibu Sehat Keluarga Sehat
Siti Atikoh Pranowo, (Foto: MPI/Ayu Utami)
A
A
A

ISTRI calon Presiden RI Ganjar Pranowo, Siti Atikoh berkesempatan menyambangi sejumlah warga di kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat pada hari ini, Rabu (13/12/2023)

Berdasarkan pantauan MNC Portal di lapangan, Siti Atikoh tiba di Aula Warga Serba Guna, Cengkareng, sekitar pukul 14.15 WIB. Bukan tanpa sebab, kedatangan Siti Atikoh ke Aula Warga serba guna dalam rangka mendukung program Ibu Sehat, Keluarga Kuat.

(Foto: Dok MPI) 

Tak hanya disambut oleh marawis, warga yang sudah sejak pukul 13.00 WIB berkumpul di aula begitu tidak sabar bertemu Siti Atikoh. Warga yang sebagian besar ibu-ibu terlihat begitu antusias menyambut kedatangan Siti Atikoh.

 

(Foto: MPI/ Ayu Utami) 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/483/3161726/youtube_yava-ZXzn_large.jpg
Ricky Harun Prioritaskan Kesehatan, Ini Rahasia Kebiasaan Hidupnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/23/483/3077803/pound_fit-DcFz_large.jpg
Mengenal Pound Fit, Olahraga Viral yang Sempat Dilakukan di Stasiun MRT Bundaran HI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/22/483/3077389/garam_meja-WUIo_large.jpg
Studi Sebut Menambahkan Garam Meja ke Makanan Bisa Tingkatkan Resiko Kanker Perut, Ini Penjelasannya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/21/483/3076943/kemenkes-86Pq_large.jpg
Pentingnya Ragam Mikronutrien bagi Ibu Hamil, Ini Penjelasan Menkes
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/19/483/3076531/mandi-UonD_large.jpg
Wajib Mandi usai Kehujanan, Ternyata Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/19/483/3076530/asam_urat-SaUk_large.jpg
Deretan Buah Penyebab Asam Urat, Waspada saat Mengonsumsinya!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement