HOME WOMEN HEALTH

Sapa Warga Cengkareng Jakbar, Siti Atikoh Ganjar Edukasi Kesehatan untuk Perempuan

MNC Media , Jurnalis-Rabu, 13 Desember 2023 |22:30 WIB
Sapa Warga Cengkareng Jakbar, Siti Atikoh Ganjar Edukasi Kesehatan untuk Perempuan
Siti Atikoh Pranowo, (Foto: Dok Tim Siti Atikoh)
A
A
A

SITI Atikoh Supriyanti, istri Calon Presiden RI 2024 Ganjar Pranowo, mengatakan perempuan sehat dibutuhkan untuk membentuk sebuah keluarga yang kuat. Maka dari itu, Atikoh mendorong perempuan harus sadar menjaga kesehatan.

Hal itu disampaikan Atikoh saat mengunjungi pemeriksaan kesehatan di Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, Rabu (13/12/2023). Acara itu diberi tajuk 'Ibu Sehat Keluarga Kuat'.

Pemeriksaan kesehatan yang tersedia mencakup ukur tensi, suhu tubuh, serta konsultasi kesehatan dengan dokter. Atikoh berharap dengan ini warga bisa lebih sadar akan kesehatannya.

"Ini bisa jadi deteksi awal, sehingga kalau misal ada diagnosis lebih awal kan treatment-nya lebih mudah," ucap Atikoh.

Selain itu, Atikoh juga sempat berdialog dengan seorang ibu bernama Karni. Ibu dua anak tersebut merupakan warga Wonogiri. Sambil berinteraksi, Atikoh sekaligus membahas isu stunting.

Halaman:
1 2
      
