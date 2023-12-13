Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Hadiri Kegiatan Ibu Sehat Keluarga Kuat, Siti Atikoh Ganjar: Anak Indonesia Jadi Generasi Emas di Masa Depan

Tim Okezone , Jurnalis-Rabu, 13 Desember 2023 |19:53 WIB
Hadiri Kegiatan Ibu Sehat Keluarga Kuat, Siti Atikoh Ganjar: Anak Indonesia Jadi Generasi Emas di Masa Depan
Siti Atikoh hadiri acara Ibu Sehat Keluarga Kuat di daerah Kapuk, Jakarta Barat. (Foto: MNC Media)
A
A
A

STUNTING atau anak kerdil akibat kurang gizi masih menjadi persoalan besar yang mendesak untuk diselesaikan bersama. Sebab, anak yang mengalami stunting nantinya akan tumbuh menjadi manusia dewasa yang produktivitasnya rendah, yang pada akhirnya akan menghambat pertumbuhan ekonomi, dan semakin menimbulkan persoalan ketimpangan dan kemiskinan.

Oleh karena itu, untuk mencegah terjadinya hal ini di masa depan, pemberian intervensi terkait stunting harus tepat sasaran.

Sebagai informasi, tren penurunan angka prevalensi stunting di tanah air dari 2016 sampai 2021 rata-rata turun 1,6 persen per tahun dan dari 2021 sampai 2022 rata-rata turun 2,8 persen per tahun. Sehingga pada 2022 angka prevalensi stunting di Indonesia menjadi 21,6 persen.

Untuk membantu pemerintah menurunkan angka stunting dan menaikkan kualitas kesehatan ibu dan anak, relawan capres-cawapres Ganjar Pranowo-Mahfud MD menggelar kegiatan sosialisasi "Ibu Sehat Keluarga Kuat" di daerah Kapuk, Jakarta Barat, Rabu (13/12/2023).

Kegiatan “Ibu Sehat Keluarga Kuat” ini merupakan salah satu program strategis dalam mendukung visi dan misi capres-cawapres Ganjar Pranowo-Mahfud MD dalam upaya mempercepat membentuk manusia Indonesia unggul yang berkualitas, produktif dan berkepribadian. Salah satunya dengan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.

Untuk menyukseskan kegiatan ini, relawan mengundang Siti Atikoh Supriyanti, istri dari Ganjar Pranowo, capres nomor urut 3 untuk hadir memberikan pemahaman kepada masyarakat pentingnya memperhatikan kesehatan.

Halaman:
1 2
      
