Siti Atikoh Minta Program Pemerintah Terkait Stunting Perlu Ditingkatkan, Ini Alasannya

MASALAH stunting kerap terjadi di Indonesia. Stunting adalah masalah gizi kronis karena kekurangan asupan gizi hingga mengakibatkan pertumbuhan pada anak terganggu.

Pemerintah Indonesia sendiri memang sudah memiliki program untuk mengurangi stunting. Namun menurut Siti Atikoh, istri dari calon Presiden RI Ganjar Pranowo program itu harus kembali ditingkatkan.

BACA JUGA: MNC Peduli Dukung Pemerintah Tekan Angka Stunting

"Ya memang perlu ditingkatkan terus ya, agar memang benar-benar istilahnya itu enggak ada seorang pun anak-anak itu stunting," kata Siti Atikoh di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat, Rabu (13/12/2023).

Sebenarnya permasalahan stunting ini dapat diidentifikasi sejak awal mengacu pada perkembangan sang anak. Jika pertumbuhan anak tersebut tetap, maka diperlukan pengawasan lebih.

"Kalau misalnya dua bulan perkembangannya stagnan, tinggi badannya stagnan, kemudian berat badannya stagnan itu sudah harus waspada," ucap Siti Atikoh.

BACA JUGA: MNC Peduli Berhasil Turunkan Angka Anak Stunting lewat Program Jakarta Beraksi

"Karena sebetulnya kalau masalah stunting itu ini kan kekurangan gizi kronis, jadi bukan sehari-dua hari, tetapi jangka waktunya cukup panjang," tuturnya.

Oleh karena itu untuk memberantas stunting pada anak, Siti Atikoh memaparkan bahwa harus mengintegrasikan seluruh elemen masyarakat Indonesia.