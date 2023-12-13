Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Viral Seorang Perempuan Konsumsi Makanan Kucing, Ini Penjelasan Pakar

Syifa Fauziah , Jurnalis-Rabu, 13 Desember 2023 |22:00 WIB
Viral Seorang Perempuan Konsumsi Makanan Kucing, Ini Penjelasan Pakar
Seorang perempuan konsumsi makanan kucing. (Foto: Freepik.com)
BELUM lama ini viral di media sosial seorang perempuan terlihat sedang mencicipi makanan kucing. Video tersebut dibagikan oleh akun TikTok @risksrizkia_ dan sudah ditonton 11,7 juta akun.

Dalam video itu terlihat sang pemilik akun memiliki satu sachet makanan kucing. Sebelum mencicipinya, dia mencium aroma dari makanan kucing tersebut. Kemudian dia langsung menyantapnya seperti camilan pada umumnya.

“Enak ayo cobain guys,” tulis akun tersebut dalam keterangan videonya, seperti dikutip pada Rabu (13/12/2023).

Perempuan itu pun mengatakan bahwa makanan kucing itu akan menjadi camilan favoritnya.

Makanan Kucing

“Enak, enak guys. Ini kayaknya bakal jadi camilan favorit aku,” tutur perempuan tersebut.

Lantas sebenarnya berbahaya nggak sih konsumsi makanan kucing?

Epidemiolog dan Peneliti Indonesia dari Universitas Griffith Australia dr Dicky Budiman, M.Sc.PH memberi tanggapan. Menurutnya makanan hewan untuk anjing atau kucing sebenarnya tidak beracun, namun produksinya berbeda antara makanan hewan dan manusia.

“Buat (makanan) hewan nggak mesti halal. Ini yang jadi masalah karena nggak ada label halalnya kalau untuk umat Islam,” kata dr Dicky saat dihubungi MNC Portal.

