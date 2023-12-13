Pemerintah Siap Berikan Vaksin Booster Covid-19, Ini Sederet Manfaatnya!

PEMERINTAH melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI saat ini sudah mempersiapkan vaksin booster Covid-19 secara gratis jika masyarakat ingin melakukannya.

Hal ini mengingat setidaknya sudah ada 40 persen laporan peningkatan Covid-19 tercatat selama sepekan ini. Selain itu, perlu diketahui, vaksin booster Covid-19 memiliki sederet manfaat. Apa saja itu? Berikut diantaranya, dilansir dari laman resmi Kemenkes RI, Rabu, (13/12/2023).

1. Merangsang sistem kekebalan tubuh

Vaksin yang terdiri dari berbagai produk biologi dan bagian dari virus yang sudah dilemahkan yang disuntikkan ke dalam manusia akan mendorong timbulnya imun atau daya tahan tubuh.

2. Mengurangi risiko penularan





Tubuh seseorang yang sudah disuntikkan vaksin akan merangsang antibodi dan mengenali virus yang telah dilemahkan sehingga tubuh akan mengenai virus dan mengurangi risiko terpapar.

3. Mengurangi dampak berat dari virus

Dengan kondisi kekebalan tubuh yang telah mengenali virus maka jika sistem imun seseorang kalah dan kemudian terpapar maka dampak atau gejala dari virus tersebut akan mengalami pelemahan.

4. Mencapai herd immunity

Semakin banyak individu yang melakukan vaksin maka herd immunity akan tercapai sehingga meminimalisir risiko paparan dari virus Covid-19.