Sempat Drop dan Diopname, Krisdayanti Berikan Kondisi Terbaru sang Bunda

KELUARGA Krisdayanti memang tak pernah lepas dari sorotan publik. Namun belum lama ini Ibunda Krisdayanti, Rachma Widadiningsih sempat dikabarkan sakit hingga masuk rumah sakit.

Pada unggahan akun Instagram @krisdayantilemos, KD menjelaskan bahwa Sang Ibunda sempat mengalami sakit, bahkan sampai diopname beberapa waktu lalu. Hal ini disebabkan karena sang ibunda mengalami asma dan terdapat banyak cairan di jantungnya.

“Mama beberapa hari opname karena asma sesak nafas dan banyak cairan di dalam jantungnya, today getting better tapi tetap harus well resting dulu mama,” kata Krisdayanti pada caption unggahannya, dikutip MNC Portal Indonesia, Rabu(13/12/2023).

Akan tetapi, kini kondisinya semakin membaik. Terlihat Ibunda KD yang terbaring di tempat tidur rumah sakit dengan berbagai infusan yang masih menempel di tangannya. Mereka berfoto sambil tersenyum ke arah kamera.