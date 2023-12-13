Serunya Sandiaga dan Peserta Rakornas Parekraf 2023 Tanam Bibit Pohon di Udjo Ecoland Bandung

MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf/Kabaparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno, mengajak peserta Rapat Koordinasi Nasional Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Rakornas Parekraf) 2023 untuk menanam bibit pohon sebagai langkah nyata dalam meng-offset jejak karbon di Udjo Ecoland, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.

Sandi berujar bahwa kegiatan green action and offsetting ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Rakornas Parekraf 2023 yang mengusung tema 'Indonesia Maju Bersama Parekraf Hijau'.

"Rakornas kami dua hari di Bandung bukan hanya menghidupkan ekosistem pariwisata dan ekonomi kreatif, tapi juga kita hitung jejak dampak lingkungannya," kata dia, mengutip laman Kemenparekraf.

(Foto: Biro Komunikasi Kemenparekraf)

Menurut penghitungan jejak karbon yang dilakukan oleh Jejak.in, diperkirakan ada sekitar 155 kiloton jejak karbon yang dihasilkan dalam pelaksanaan Rakornas Parekraf 2023 pada 12-13 Desember 2023.

Sehingga untuk menghilangkan atau meng-offset jumlah emisi tersebut, perlu dilakukan penanaman 1.123 bibit pohon.

"Emisi karbon ini sangat negatif dampaknya terhadap lingkungan. Penanaman ini bentuk kepedulian kita terhadap lingkungan hidup, kelestarian alam, dan isu perubahan iklim," katanya.

Ia mengungkapkan, Udjo Ecoland terpilih sebagai lokasi penanaman bibit pohon ini dalam upaya mengedukasi masyarakat tentang betapa pentingnya menjaga keberlangsungan lingkungan yang berkaitan erat dengan kelestarian tradisi dan budaya.

(Foto: Biro Komunikasi Kemenparekraf)

Terlebih, Udjo Ecoland sendiri merupakan destinasi wisata berkelanjutan yang berhubungan erat dengan Saung Angklung Udjo.

Udjo Ecoland sendiri didirikan pada 2013 dengan kolaborasi antara Saung Angklung Udjo, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan masyarakat Desa Cimenyan.

Menurut pengelola Udjo Ecoland, Taufik Hidayat Udjo, Udjo Ecoland hadir sebagai upaya untuk menghijaukan kembali kawasan Cimenyan.

"Cimenyan ini sudah mulai rusak, alamnya sudah mulai gundul. Jadi dengan kehadiran Pak Menteri melalui program seperti ini akan sangat membantu (penghijauan Cimenyan)," kata Taufik.