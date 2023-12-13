Sandiaga Minta Pemda Ubah Mindset, Ciptakan Pariwisata dan Ekonomi Hijau

Menparekraf Sandiaga Uno memberi keterangan pers usai menutup Rakornas Parekraf di Bandung. (Foto: MPI/Agung Bakti Sarasa)

MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno menyatakan bahwa pihaknya telah menginstruksikan pemerintah daerah untuk menciptakan produk wisata dan event yang bernuansa ekonomi hijau.

Sebab menurutnya, kategori ekonomi hijau yang justru akan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat.

"Untuk pemerintah daerah kami sudah memberikan arahan secara tegas untuk mengubah mindset, ciptakan produk wisata dan event yang bernuansa dalam kategori ekonomi hijau," ucap usai menutup Rapat Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Rakornas Parekraf) 2023 di Trans Luxury Hotel, Kota Bandung, Rabu (13/12/2023).

"Pariwisata hijau yang akan menciptakan lapangan kerja hijau,” tambahnya.

Selain itu, pihaknya juga meminta destinasi wisata mengedepankan pengelolaan sampah yang baik, penggunaan air dan daur ulang air yang bijaksana dan juga penggunaan energi baru dan terbarukan.