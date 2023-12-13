Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Sandiaga Minta Pemda Ubah Mindset, Ciptakan Pariwisata dan Ekonomi Hijau

Agung Bakti Sarasa , Jurnalis-Rabu, 13 Desember 2023 |21:50 WIB
Sandiaga Minta Pemda Ubah Mindset, Ciptakan Pariwisata dan Ekonomi Hijau
Menparekraf Sandiaga Uno memberi keterangan pers usai menutup Rakornas Parekraf di Bandung. (Foto: MPI/Agung Bakti Sarasa)
A
A
A

MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno menyatakan bahwa pihaknya telah menginstruksikan pemerintah daerah untuk menciptakan produk wisata dan event yang bernuansa ekonomi hijau.

Sebab menurutnya, kategori ekonomi hijau yang justru akan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat.

"Untuk pemerintah daerah kami sudah memberikan arahan secara tegas untuk mengubah mindset, ciptakan produk wisata dan event yang bernuansa dalam kategori ekonomi hijau," ucap usai menutup Rapat Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Rakornas Parekraf) 2023 di Trans Luxury Hotel, Kota Bandung, Rabu (13/12/2023).

 BACA JUGA:

"Pariwisata hijau yang akan menciptakan lapangan kerja hijau,” tambahnya.

Selain itu, pihaknya juga meminta destinasi wisata mengedepankan pengelolaan sampah yang baik, penggunaan air dan daur ulang air yang bijaksana dan juga penggunaan energi baru dan terbarukan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/26/406/3068051/angela_tanoesoedibjo-ZckG_large.jpg
Wamenparekraf Angela Tanoesoedibjo Sebut Sektor Pariwisata Nasional Berkembang Pesat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/406/3067243/meriahkan_motogp_2024_kemenparekraf_rilis_program_road_to_mandalika-uEbX_large.jpg
Meriahkan MotoGP 2024, Kemenparekraf Rilis Road to Mandalika
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/406/3067239/kemenparekraf_anggarkan_rp38_miliar_untuk_renovasi_gedung_pesona_nusantara-qnTV_large.jpg
Kemenparekraf Anggarkan Rp38 Miliar untuk Biaya Renovasi Gedung Pesona Nusantara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/04/406/3058385/kemenparekraf_dan_pemprov_gorontalo_jalin_kolaborasi-rZB3_large.JPG
Kemenparekraf dan Pemprov Gorontalo Jalin Kolaborasi Ciptakan Pariwisata Berkualitas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/28/406/3055380/menparekraf_sandiaga_salahuddin_uno-8Swk_large.JPG
Sambangi Ponpes Az-Ziyadah Klender, Sandiaga Ajak Santri Perkuat Ekraf Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/25/406/3053969/menparekraf_sandiaga_salahuddin_uno-b76N_large.JPG
Sandiaga Uno Bertemu Menteri Kebudayaan Polandia, Bahas Apa?
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement