Tutup Rakornas Parekraf 2023, Sandiaga Sebut Bakal Ada 4,4 Juta Lapangan Kerja Hijau

MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno resmi menutup Rapat Koordinasi Nasional Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Rakornas Parekraf) 2023 yang sudah berlangsung sejak Selasa kemarin di Trans Luxury Hotel, Kota Bandung, Rabu (13/12/2023).

Sandiaga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendorong transformasi pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan akan membuka lebih banyak lapangan kerja bagi warga.

“Kami mengucapkan terima kasih pada seluruh pihak yang telah mendorong dan kita mendapat lapangan kerja hijau, dimana lapangan kerja hijau ini dipastikan akan diciptakan dalam rangka kemajuan parekraf kedepan,” ucap Sandiaga.

Sandiaga mengatakan bahwa 4,4 juta lapangan kerja yang akan diciptakan sektor parekraf ini adalah masuk klasisfikasi sebagai lapangan kerja hijau.

"Dan parekraf menyatakan bahwa ini adalah dua sektor yang terbaru,” ujarnya.