Viral Aksi Lucu Gajah Liar Pindahkan Payung lalu Duduk Manis di Kafe

MOMEN lucu seekor gajah liar duduk beristirahat di sebuah kafe dekat kamp Taman Nasional Luangwa Selatan, Zambia, Afrika, viral. Aksi tersebut direkam oleh seorang karyawan bernama Simone Ruf dan videonya beredar di media sosial.

Simone Ruf yang merupakan pekerja di Flatdogs Camp Taman Nasional Luangwa Selatan melihat gajah jantan itu duduk di meja kafe lalu langsung merekamnya.

Tidak lama kemudian gajah tersebut bangun dari tempat duduknya untuk kembali ke alam liar. Tapi, tubuhnya yang tinggi bongsor sempat mematahkan satu jeruji tenda payung kafe itu.

