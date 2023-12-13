Parekraf Indonesia Bakal Terapkan Blue Ocean Strategy, Ciptakan Pasar Baru Tanpa Kompetitor

MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno mengungkapkan bahwa dalam pengembangan sektor parekraf di Indonesia patut diimplementasikan pendekatan bisnis blue ocean strategy yang mengedepankan penciptaan peluang-peluang usaha baru yang belum dikuasai oleh kompetitor.

Sehingga pelaku usaha tidak terfokus untuk mengalahkan kompetitornya, melainkan mereka akan mencari celah-celah dan kesempatan untuk menemukan pasar yang baru.

"Kita fokus menciptakan market baru, menciptakan sesuatu yang tidak banyak kompetitor. Ini adalah contoh blue ocean strategy,” kata Sandiaga dalam Rakornas Parekraf 2023 di The Trans Luxury, Bandung, Jawa Barat, dalam keterangan yang di terima Rabu (13/12/2023).

BACA JUGA:

Menurut Sandi melalui penerapan blue ocean strategy di sektor parekraf Indonesia akan memicu munculnya peluang usaha dan lapangan kerja baru bagi masyarakat Indonesia.