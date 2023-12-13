Resep Mi Chili Oil yang Lagi Viral, Enak dan Mudah Dibuat di Rumah

SEIRING dengan perkembangan media sosial, tren kuliner juga ikut berkembang. Salah satunya adalah mi chili oil yang sedang viral di jagat maya.

Dari segi tampilan, mie chili oil ini sama seperti mi ayam pada umumnya yang dilengkapi dengan topping ayam, bakso, dan sayuran. Namun yang berbeda adalah racikan dari mie tersebut.

Seperti namanya, mi ini menggunakan chili oil sebagai bahan dasar dari makanan ini. Mie chili oil memiliki tampilan yang lebih berminyak, dengan rasanya yang lebih pedas dan gurih.

Nah bagi Anda yang tertarik untuk mencicipi mi chili oil yang sedang viral ini, bisa lho buat sendiri di rumah. Kali ini MNC Portal akan merangkum resep mi chili oil ala Chef Devina. Berikut uraiannya dari akun TikTok @devina.hermawan, Rabu (13/12/2023)

Bahan-bahan yang diperlukan;

2 bungkus mi goreng instan dan bumbu mi

Bahan tambahan bumbu:

1 sdm bubuk cabai kasar

1 buah daun bawang cung

½ sdt minyak wijen

1 sdm kecap asin

2 sdm minyak panas

1 sdt gula pasir

BACA JUGA:

Pelengkap:

1 butir telur

75 gr ayam cincang

1 lembar kol, potong

5 buah bakso ikan

BACA JUGA: