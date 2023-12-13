Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Kenalan dengan 5 Pastry Dessert Lezat Asal Perancis, Bukan Hanya Cromboloni yang Lagi Viral!

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Rabu, 13 Desember 2023 |15:30 WIB
Kenalan dengan 5 Pastry Dessert Lezat Asal Perancis, Bukan Hanya Cromboloni yang Lagi Viral!
Dessert khas Perancis, (Foto: Racool_studio/Freepik)
A
A
A

CROMBOLONI tengah begitu viral di linimasa sosial media, di penghujung tahun 2023 ini. Salah satu varian pastry asal Perancis ini begitu digandrungi warganet, hingga sejumlah bakery dan pastry yang menyediakan cromboloni begitu dipadati antrean pengunjung.

Cromboloni sendiri merupakan perpaduan dua dessert asal Perancis yakni croissant dan bomboloni, dengan isian atau filling yang melimpah, bentuknya yang unik dan teksturnya yang renyah.

Namun sebetulnya, Perancis tak hanya punya cromboloni, tapi ada beberapa jenis pastry dessert lezat lainnya yang berasal dari Perancis ini. Dihimpun dari berbagai sumber, Rabu (13/12/2023) berikut ulasan lima jenisnya,

1. Chocolate Souffles: Kue coklat yang dimasak dan disajikan di dalam mug. Biasanya, kudapan ini memiliki tekstur lembut seperti kue bolu, namun lumer di dalam. Chocolate souffles juga nikmat disantap saat hangat.

2. Macaron: Dessert berbentuk bulat dan warna warni ini juga cukup populer di Indonesia. Biasanya memiliki rasa manis dan tekstur yang renyah, kenyal, lembut, dan ringan.

3. Tart Apel: Buat Anda yang menyukai dessert dengan sentuhan manis dan segar, tart apel bisa jadi pilihan. Ini juga termasuk pastry makanan penutup asal Prancis yang menggugah selera. Kue tart ini sangat mudah dibuat dan menggunakan puff pastry yang dibeli di toko. Perpaduan apel dan manisnya gula yang memang membuat lezat.

Halaman:
1 2
      
