HOME WOMEN FOOD

Pempek Masuk Daftar Makanan Terenak di Dunia

Chindy Aprilia , Jurnalis-Rabu, 13 Desember 2023 |10:31 WIB
Pempek Masuk Daftar Makanan Terenak di Dunia
Pempek Masuk Daftar Makanan Terenak di Dunia
Pempek masuk dalam daftar makanan terenak di dunia. Makanan yang terbuat dari daging olahan ikan serta ditambah kuah cuko khas itu berada di 100 makanan terenak versi Taste Atlas Award 2023/2024.

Makanan khas Palembang, Sumatera Selatan itu berada di posisi 13 dan mengungguli dari makanan Indonesia lainnya. Pempek yang gemar diminati oleh banyak orang atau bahkan pecinta kuliner itu memiliki skor 4.64.

Dengan skor tersebut, Pempek mampu menggeser makanan asal Indonesia seperti bubur ayam serta ayam goreng yang ternyata juga masuk ke dalam list daftar nama makanan terenak di dunia.

Bubur ayam menempati urutan ke 67 dengan skor 4.51 dan ayam goreng berada di urutan 91 dengan skor 4.49.

Pempek sendiri dikenal memiliki banyak variasinya mulai dari pempek kapal selam, pempek telok kecik, pempek keriting, pempek lenjer, pempek kulit, pempek tahu, pempek adaan, pempek pistel, pempek udang, pempek belah, pempek panggang, pempek lenggang, dan masih banyak lagi jenis pempek yang bisa Anda nikmati serta Anda coba di beberapa tempat.

(Kemas Irawan Nurrachman)

      
