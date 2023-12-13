Resep Makan Malam Udang Mayones

UDANG bisa dikreasikan menjadi makanan lezat dengan bumbu yang berbeda. Salah satunya udang mayones.

Menu satu ini bisa Anda sajikan untuk keluarga saat makan malam. Perpadua gurihnya udah dan lembutnya mayones akan membuat Anda sekeluarga ketagihan.

Bahan:

300 gr udang ukuran 25, kupas kulit

½ sdt jahe halus

1 butir putih telur

150 gr tepung maizena

½ sdt baking soda

Garam, lada sesuai selera

Minyak goreng secukupnya

BACA JUGA:

Bahan saus mayo:

6 sdm mayones

2 sdm susu kental manis

1.5 sdm madu

2 sdm air jeruk nipis

¼ sdt garam