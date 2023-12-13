UDANG bisa dikreasikan menjadi makanan lezat dengan bumbu yang berbeda. Salah satunya udang mayones.
Menu satu ini bisa Anda sajikan untuk keluarga saat makan malam. Perpadua gurihnya udah dan lembutnya mayones akan membuat Anda sekeluarga ketagihan.
Bahan:
300 gr udang ukuran 25, kupas kulit
½ sdt jahe halus
1 butir putih telur
150 gr tepung maizena
½ sdt baking soda
Garam, lada sesuai selera
Minyak goreng secukupnya
Bahan saus mayo:
6 sdm mayones
2 sdm susu kental manis
1.5 sdm madu
2 sdm air jeruk nipis
¼ sdt garam