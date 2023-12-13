Skinny Jeans Masih Populer Gak Sih?

SEIRING berkembangnya dunia mode, masyarakat mulai meninggalkan celana jeans yang mengencangkan kaki dan skinny jeans. Kini, banyak orang memilih menggunakan jeans straight, bahkan Gen Z lebih memilih celana denim berkaki lebar.

Meski demikian, skinny jeans tetap bisa dipadukan dengan gaya generasi Z saat ini dan tidak ketinggalan jaman, menurut pakar fashion yang dibagikan di situs Business Insider.

Kenzie Welch, seorang stylist dan konsultan pakaian dengan sekitar 853.000 pengikut di TikTok dan Instagram, mengatakan kepada Business Insider bahwa dia adalah pendukung besar penggunaan skinny jeans jika itu gaya yang cocok untuk Anda.

“Saya tidak berpikir skinny jeans atau gaya lainnya adalah yang terbaik untuk setiap tipe tubuh. Menurutku yang lebih penting adalah memilih jeans yang paling bagus untuk menyeimbangkan proporsimu," kata Welch.

Seperti yang dikatakan Welch, jeans berpotongan lurus sedang populer saat ini, namun tidak cocok untuk semua tipe tubuh, dan itu tidak masalah. "Jika Anda berpikir suatu gaya tidak cocok untuk Anda, Anda tidak boleh dipaksa dengan gagasan bahwa Anda harus mengenakannya," tambahnya.

Sementara itu, pakar fesyen lainnya, Krista Labrusik, berpendapat bahwa kedua generasi tersebut tidak terlihat berbeda, mereka hanya melakukan pendekatan fesyen secara berbeda. Misalnya, Gen Z dikatakan lebih mau bereksperimen.

Menurutnya, cara terbaik untuk membuat skinny jeans terlihat keren adalah dengan memadukannya ke dalam lemari pakaian Anda secara bertahap, bergantian dengan gaya yang lebih baru dan modern.

"Jangan biarkan lemarimu hanya memiliki itu. Simpan satu atau dua pasang yang membuatmu terobsesi dan membuatmu merasa seperti nomor 10," tambah Lavrusik.

Untuk mulai bereksperimen, Welch menyarankan untuk mencoba berbagai gaya denim, bukan hanya yang sedang tren.

“Jika Anda ingin keluar dari tampilan skinny jean dan beralih ke sesuatu yang terasa sedikit lebih modern, keluarlah seharian dan cobalah beberapa siluet, mungkin kaki lurus, flare, dan potongan boot,” dia dikatakan. "Anda akan bisa melihat mana yang membuat Anda merasa paling percaya diri," tambahnya.