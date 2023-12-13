Pop-Up Store Play Line Friends Hadir di Indonesia untuk Pertama Kalinya

Pop-Up Store PLAY LINE FRIENDS di Indonesia akan buka pada tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan 14 Januari 2024 di Central Park Mall, Jakarta. Pop-Up Store tersebut akan menghadirkan merchandise yang terinspirasi dari EP ke-2 NewJeans yaitu “Get Up”, dari kolaborasi IP terbaru mereka dengan IPX (sebelumnya dikenal sebagai LINE FRIENDS).

Koleksi ini terdiri dari “bunini”, kombinasi antara simbol kelinci NewJeans (Tokki) dan “minini” yang populer dari LINE FRIENDS yang tampil dalam videoklip terbaru dari NewJeans “ASAP”. Penggemar NewJeans akan diperkenalkan dengan merchandise yang terisnpirasi dari The Powerpuff Girls seperti phone grip, gantungan kunci, stiker dan masih banyak lagi! Akan ada lebih dari 100 limited edition merchandise yang dapat dibeli!

Pop-Up Store PLAY LINE FRIENDS di Jakarta

Toko PLAY LINE FRIENDS pertama dibuka di tanggal 9 Oktober 2019 di Seoul, Korea. Setelah kesuksesannya, PLAY LINE FRIENDS telah membuka banyak cabang di Toronto dan Asia Tenggara. PLAY LINE FRIENDS. Pop-Up Store PLAY LINE FRIENDS selalu berhasil menarik ratusan penggemar dalam antrian pada saat peluncurannya pada saat buka pertama kali di Thailand dan kemudian di Singapore dan disusul oleh Malaysia. Sekarang penggemar NewJeans dapat bersiap-siap untuk Pop-Up Store PLAY LINE FRIENDS di Jakarta!

Pop-Up Store PLAY LINE FRIENDS di Jakarta berlokasi di Laguna Atrium, Central Park, Ground Floor, dari pukul 10 pagi hingga 10 malam dari tanggal 15 Desember 2023 hingga 14 Januari 2024.